Schwabmünchen siegt im Spitzenspiel

Manche Spitzenspie entpuppen sich als langweilige Nullnummer. Und Andere werden ihrem Ruf gerecht. So wie das Duell zwischen Schwabmünchen und Gundelfingen. In der ersten Hälfte bot die Partie - vor allem von Schwabmünchner Seite - viel Klasse, der zweite Abschnitt sorgte dank stärker werdenden Gäste auch noch für viel Spannung. An Ende bejubelten die Gastgeber einen verdienten 3:1-Erfolg und sind nun alleiniger Tabellenführer und somit Herbstmeister. Somit blieb Gundelfinges Trainer Rudolph nur die Wiedersehensfreude. Die Schwabmünchner „Fußball-Ikone“ hatte vor dem Spiel viele Hände zu schütteln, der Empfang für ihn war, wie nicht anders zu erwarten, herzlich.

