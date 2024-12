Schwabmünchen überwintert an der Sonne

Das Zwischenziel ist erreicht. Mit dem Sieg am Samstag gegen Ehekirchen werden die Landesligafußballer des TSV Schwabmünchen an der Tabellenspitze überwintern - egal ob kommende Woche noch gespielt wird, oder nicht. Denn Kontrahent Gundelfingen hat in Jetzendorf nur einen Punkt geholt, somit ist der Schwabmünchner Vorsprung auf vier Zähler angewachsen. „Jetzt können wir entspannt in die Winterpause gehen“, so Trainer Ben Enthart. Das sah auch die Mannschaft so, denn bei bei der anschließenden Weihnachtsfeier wurde - zurecht - bis in den Sonntag gefeiert.

Christian Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehekirchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis