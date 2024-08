Schwabmünchen überzeugt erneut

Siege fördern die Stimmung - gut zu sehen beim TSV Schwabmünchen. Nach dem 4:1-Erfolg beim FC Ehekirchen bat Trainer Ben Enthart - mit Blick auf die Samstagspartie in Durach - das Team zum lockeren Auslaufen, was bei den meisten Kickern eher wenig beliebt ist. Doch statt missmutig laufende Fußballer gab es einen Haufen guter Laune zu sehen. Kein Wunder, denn das 4:1 in Ehekirchen war über weite Strecken auch so deutlich wie das Ergebnis aussieht.

Von Beginn an entwickelte sich ein flottes Spiel, die Gastgeber versuchten ihren Erfolg mit weiten Bällen oder Chip-Pässen hinter die Kette, Schwabmünchen hingegen ging die Sache spielerisch an, setzte oftmals auf ein gepflegtes Aufbauspiel und schnelle Pässe auf die Flügel. Gerade ein kontrolliertes Passspiel war auf dem schweren Geläuf in Ehekirchen aber nicht einfach. Der enge Platz war holprig, feucht und tief, in beiden Strafräumen klafften große Löcher vor den Toren. Dies sorgte dafür, dass die Schwabmünchner immer wieder Probleme hatten, ihr Spiel aufzuziehen. Doch die Schwarz-Weißen schafften es trotzdem immer wieder, gefährlich zu werden. Vor allem in den ersten 20 Minuten hatten die Enthart-Schützlinge Chancen wie am Fließband. Und die wurden zum Teil genutzt. Nach acht Minuten stand Marcel Leib goldrichtig um einen Abpraller zum 1:0 zu verwerten. Nur elf Minuten später war es erneut Leib, der nach feiner Zuarbeit von Maximilian Krist auf 2:0 erhöhte.

Danach bekam das Schwabmünchner Spiel einen kleinen Bruch, die aufgebenden Gastgeber kamen zu mehreren guten Torgelegenheiten, fanden aber am erneut überragenden Fabio Zeche im Schwabmünchner Tor ihren Meister. Doch nur fünf Minuten nach Schwabmünchens zweiten Treffer konnten die Hausherren verkürzen. Nach einem Foul von Luca Boyer im Strafraum verwandelte Ehekirchens Torjäger Christoph Hollinger souverän den fälligen Strafstoß. Nach dem Anschlusstreffer wackelten die Schwabmünchner, retteten die Führung jedoch in die Pause.

Viele Torchancen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein abwechslungsreiches Spiel. Schwabmünchen kam mit dem Untergrund besser zurecht und Ehekirchen drückte auf den Ausgleich. So gab es Torchancen zu Hauf auf beiden Seiten bei denen sich erst einmal beide Torhüter immer wieder auszeichnen konnten. Mit fortlaufender Spielzeit machte sich auch der tiefe und nasse Boden bei den Spielern bemerkbar, denn langsam schwanden die Kräfte. Schwabmünchen steckte dies besser weg und war in der Schlussphase präsenter. Rund 20 Minuten vor dem Ende sorgte Kapitän Tim Uhde dann für die Vorentscheidung. Nach einem Eckball „flipperte“ der Ball durch den Strafraum, ehe er bei Uhde landete, der das Spielgerät mit vollem Risiko volley in den Torwinkel hämmerte. Die Gastgeber warfen nochmals alles nach vorne, kamen aber nicht mehr zu zählbaren Erfolg. Den hatte Schwabmünchen in der Nachspielzeit, nachdem Maximilian Aschner Fatlind Vezaj mustergültig bediente und dieser das Ergebnis auf 4:1 stellte.

Kein Wunder, dass Schwabmünchens Trainer Ben Enthart nach der Partie ein breites Lächeln im Gesicht hatte. „Das war über weite Strecken richtig gut“, freute er sich und verteilte noch eine große Portion Sonderlob für einige Akteure: „Fabio Zeche hat heute erneut herausragend gehalten. Imponiert haben mir auch die Einwechselspieler. Vor allem Maxi Aschner und Benedikt Berger sind reingekommen und waren sofort voll da. Das ist bemerkenswert“. Am Samstag geht es für Schwabmünchen in Durach (16 Uhr) weiter.

FC Ehekirchen: Neumaier, Schaller (46. Erdal), Bottenschein, Vollnhals (81. Koschig), Ledl, Seitle (46. Schmidt), Hollinger (90. Schmidt), Alagic, Biermann, Kugler (69. Lauber), Hollinger

TSV Schwabmünchen: Zeche, Uhde, Kusterer, Köhler (70. Berger), Boyer, Uhde, Heckmeier, Merane (82. Vezaj), Paulus (89. Willis), Leib (58. Gmell), Krist (58. Aschner)

Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Leib (9.), 0:2 Leib (20.), 1:2 Hollinger (25. Foulelfmeter), 1:3 Uhde (71.), 1:4 Vezaj (90.+4)