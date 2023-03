Schwabmünchen will Serie im Derby fortsetzen

Die Schwabmünchner TSV-Fußballer erwarten am Sonntag den TSV Gersthofen. Was sie sich vorgenommen haben.

Seit nunmehr zehn Spielen ist der TSV Schwabmünchen ohne Niederlage. Eine Serie, die wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg mit sich bringt. Diese wollen die Schwarz-Weißen auch im nächsten Heimspiel fortführen. Am Sonntag bittet der TSV Schwabmünchen den TSV Gersthofen zum Derby. Um 15 Uhr ist Anpfiff.

Im Hinspiel konnte der TSV Schwabmünchen beim 3:0-Erfolg sich die drei Punkte sichern. Doch ein Derby hat natürlich immer seine eigenen Gesetze. In solchen Spielen haben die Schwabmünchner langsam Übung, schließlich haben sie diese Saison laut Cheftrainer Esad Kahric viele Derbys: "Gefühlt haben wir nur Derbys, da wir in der Liga gegen viele umliegende Vereine antreten."

Dennoch deklariert der Schwabmünchner Übungsleiter das Spiel am Samstag mit einer hohen Bedeutung: "Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel für beide Mannschaften. Trotz unserer positiven Serie in den letzten Spielen haben wir noch immer keinen großen Abstand zu den Relegationsrängen", so Kahric. Mit ihren mittlerweile 28 Punkten steht das Team von Kahric zwar derzeit auf dem elften Tabellenrang, doch es sind lediglich vier Punkte Abstand auf den Relegationsrang. Ein Puffer, der schnell weg sein kann. Das weiß auch Kahric: "Wir haben in Erkheim gesehen, wie schwer es sein kann, zu punkten. Darum gilt in jedem Spiel: punkten, punkten, punkten."

Im letzten Spiel gegen Erkheim erkämpfte sich der TSV Schwabmünchen ein 2:2-Remis. Dabei kassierten die Schwabmünchner erneut durch einen Standard ein Gegentor: "Wir haben mal wieder eine Standardsituation nicht verteidigen können. Daran müssen wir weiter arbeiten und das besser in den Griff bekommen. Wir haben gut nach vorne gespielt, aber der Abschluss war teilweise noch zu ungefährlich", so Kahric über das Spiel am vergangenen Wochenende. "Wir haben bereits analysiert, was nicht gut war, und arbeiten daran. Es war aber schön zu sehen, dass wir zwei Tore aus dem Spiel heraus gemacht haben. Dennoch haben wir noch überall ein wenig Arbeitsbedarf", so Kahric weiter.

Schwabmünchen und Gersthofen müssen punkten

Mit dem TSV Gersthofen wartet auf den TSV Schwabmünchen eine Mannschaft, die punkten muss, um sich aus dem Abstiegsstrudel herauszukämpfen. Mit 19 Punkten stehen sie auf dem 16. Rang und haben somit fünf Punkte Vorsprung auf einen Rang über dem Strich. Im letzten Spiel verloren sie mit 2:5 gegen Jetzendorf. Dennoch weiß Kahric um die Qualität des Gegners: " Gersthofen ist eine Mannschaft, die lange vor uns in der Tabelle gestanden ist. Sie haben eine gewisse Breite und Qualität und viele erfahrene Spieler. Vor allem in den Standards ist die Mannschaft sehr stark, und da haben wir noch Nachholbedarf", schätzt Kahric den kommenden Gegner ein. Natürlich hat sich der TSV Schwabmünchen in letzter Zeit immer mal wieder ein Gegentor nach einer Standardsituation gefangen, doch es gab auch schon einige solcher Situationen, wo die Schwarz-Weißen dies gut verteidigt haben: "Wir haben bisher auch schon gut gegen Gegner verteidigt, die ihre Stärke in Standards haben. Das hat man vor allem gegen Kaufering gesehen", so Kahric.

Lesen Sie dazu auch

Im Allgemeinen zeigt sich Kahric mit dem Start seiner Mannschaft nach der Winterpause zufrieden: "Wir haben aus zwei Spielen vier Punkte geholt, das ist in Ordnung. Wir können uns noch in allen Bereichen steigern und werden auch weiter an uns arbeiten." Personell gesehen muss der Schwabmünchner Übungsleiter nur auf Orkun Sarici verzichten, der mit Rückenproblemen ausfällt.