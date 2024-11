Schwabmünchen will zurück in die Spur

„Wir haben was gut zu machen“, stellt Schwabmünchen Trainer Ben Enthart klar. Damit meint er nicht nur, dass nach der „schmerzhaften“ Niederlage gleich wieder ein Sieg her muss. Er blickt dabei auch auf das Hinspiel gegen den Sonntagsgegner Aystetten (14 Uhr) zurück, das 1:1 endete. „Das war auch nicht optimal.“ Obwohl das 2:3 in Memmingen aktuell mehr schmerzt. „Aber eine Niederlage tut nur bis zum nächsten Sieg weh“, so Enthart. Und der soll gegen Aystetten folgen.

Dass diese Aufgabe aber kein Selbstläufer wird, ist den Schwabmünchner klar. „Aystetten verteidigt sehr kompakt, spielt robust“, weiß Enthart. Zudem sind die Schwabmünchner auch wegen Stefan Simonovic gewarnt. Der Torjäger war beim Hinspiel nicht dabei, ist aber jetzt am Start. Enthart erwartet „viele lange Bälle“, die es clever zu verteidigen gilt. Enthart geht davon aus, dass die Mannschaft nach der Niederlage in Memmingen eine Reaktion zeigen wird. „Ein Wackler wie in Memmingen wirft uns nicht um“, ist er überzeugt. Die Mannschaft ist mit dem Auftritt in Memmingen selbstkritisch umgegangen. Geholfen hat da auch das Montagstraining bei Athletiktrainer Sven Kresin. „So kurz nach einer Niederlage tut so ein Training gut, das hat man gemerkt“, so Enthart.

Schwabmünchens Rückhalt Fabio Zeche fällt aus

Die Schwabmünchner wissen gegen Aystetten was auf sie zukommt und wissen, was die gegenüber dem Hinspiel besser machen müssen. Wobei sich auch viele der Defizite aus der Anfangsphase der Saison inzwischen aufgelöst haben, da die Mannschaft sich deutlich weiterentwickelt hat. Das es nicht immer gelingt, Topleistungen abzurufen, sieht Enthart nicht so problematisch. „Das sind Menschen und keine Maschinen“, stellt er klar. Wichtig ist nur, „dass nach einem schwachen Auftritt der Weg zurück zum eigentlichen Leistungsvermögen gefunden wird.“

Verzichten müssen die Schwabmünchner vorerst auf Torhüter Fabio Zeche, der sich in Memmingen eine Fußverletzung zugezogen hat. Für ihn rückt Lukas Schneider zwischen die Pfosten. Ein Umstand, der Enthart wenig Sorgen bereitet. „Lukas ist keine typische Nummer zwei“, weiß der Trainer. Schneider, der in der vergangenen Spielzeit beim Ligakontrahenten Oberweikertshofen Stammtorhüter war, habe sich eigentlich laut Enthart schon lange eine Chance verdient. Da aber Fabio Zeche in überragender Form war, gab es die noch nicht. „Verdient hat er sich seinen Einsatz schon lange, wenn auch nicht unter diesen Umständen“, so Enthart. Der Trainer lobt vor allem die Einstellung Schneiders, der klaglos seine Position akzeptierte. „Dazu kommt, dass er freiwillig in der zweiten Mannschaft aushilft. Das macht nicht jeder. Das kommt ihm jetzt auch zu Gute, da er dadurch nicht ohne Spielpraxis ist“, ergänzt der Trainer.