Schwabmünchens Trainer Kahric: Klassenerhalt ist noch nicht sicher

Dem TSV Schwabmünchen gelang am vergangenen Wochenende, sich einen Zehn-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsrang zu verschaffen. Ein Vorsprung, der eigentlich den Klassenerhalt sichern sollte. Damit dieser aber vollends in trockenen Tüchern ist, sollten die Schwabmünchner weiterhin punkten. Die nächste Gelegenheit bietet sich dem TSV am Samstag. Dort gastieren sie um 15 Uhr in Gilching.

Mit dem TSV Gilching wartet auf die Schwarz-Weißen aber keine leichte Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Peter Schmidt steht derzeit mit 37 Zählern auf dem sechsten Tabellenrang. „Gilching hat sich vor der Saison zum Ziel gesetzt anzugreifen und hatte Ambitionen, oben mitzuspielen. Jetzt haben sie zehn Punkte Abstand nach oben. Jedoch hat die Mannschaft eine sehr gute Qualität, ist sehr robust und körperlich präsent“, schätzt Schwabmünchens Cheftrainer Esad Kahric den kommenden Gegner ein.

Maßgeblich am Erfolg der Gilchinger beteiligt ist ihr Toptorschütze Marcel Ebeling, der in der laufenden Saison bisher 13 Treffer erzielen konnte. Auch am vergangenen Wochenende brachte dieser sein Team gegen Jetzendorf in Führung. Zwar konnte Jetzendorf dann ausgleichen, doch im Endeffekt reichte dies nicht, denn der TSV Gilching holte einen 3:1-Sieg und sicherte sich somit die drei Punkte.

"Müssen auf die ganze Mannschaft aufpassen"

Die Qualität von Marcel Ebeling und der ganzen Gilchinger Mannschaft bekam der TSV Schwabmünchen bereits im Hinspiel zu spüren: „In der Vorrunde haben wir ein gutes Spiel abgeliefert. Doch es ist uns nicht gelungen zu punkten, nachdem wir zum Ende auch noch einen Elfmeter kassierten. Marcel Ebeling hat uns im Hinspiel zweimal durch Standards bestraft, einmal durch einen Freistoß und dann noch durch den Elfmeter“, erinnert sich Kahric. Ein besonderes Augenmerk legt der Schwabmünchen-Coach aber auf die ganze Mannschaft: „Wir müssen nicht nur auf einen Spieler aufpassen, sondern auf die ganze Mannschaft. Gilching ist in ihren Standardsituationen sehr gefährlich und sie sind eine Mannschaft, die wirklich versucht, von hinten heraus Fußball zu spielen“, so Kahric.

Auch der TSV Schwabmünchen war am vergangenen Wochenende erfolgreich. Mit 2:0 konnte das Team von Trainer Esad Kahric den VfB Durach bezwingen. Dabei waren sie in der ersten Hälfte noch zu ungefährlich vor dem Tor. Jedoch änderte sich dies in den zweiten 45 Minuten und somit gelang es dem TSV Schwabmünchen durch die Tore von Fatih Cosar und Thomas Rudolph, den wichtigen Dreier einzufahren. „Insgesamt haben wir gegen Durach eine gute Leistung gezeigt und mentale Stärke bewiesen, in einer Situation, wo wir punkten mussten. Dennoch haben wir zu einfache Ballverluste gehabt. Daran müssen wir arbeiten“, reflektiert Kahric.

Durch diesen Sieg stehen die Schwarz-Weißen nun auf dem neunten Tabellenrang mit insgesamt 34 Zählern. Somit haben die Menkinger nun zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsrang. Rein rechnerisch sollte dieser Puffer eigentlich für die verbleibenden sieben Spiele reichen, um den Klassenerhalt zu sichern. Kahric zeigt sich dahingehend aber noch nicht so sicher: „Der Klassenerhalt ist noch nicht sicher. Es sind noch 21 Punkte zu vergeben. Der Druck, zu punkten, ist definitiv noch da. Wir haben gegen Gersthofen erlebt, dass es schnell in eine andere Richtung gehen kann und das wollen wir vermeiden. In den kommenden Wochen warten schwere Gegner auf uns.“

Für das Spiel am Wochenende gegen Gilching zeigt sich Kahric dennoch optimistisch: „Ich möchte das Spiel nicht verlieren. Wir gehen in jedes Spiel mit der Ambition zu gewinnen. Wir wissen, was wir können, und mit viel Kampf und genügend Leidenschaft können wir jedem Gegner wehtun.“ Personell sieht es derzeit gut aus, bis auf den verletzten Elias Reinert stehen alle zur Verfügung.