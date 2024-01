Fußball Landesliga

Schwabmünchens Trainerfrage ist geklärt

Plus Benjamin Enthart aus Kaufering wird neuer Trainer beim TSV Schwabmünchen. Warum er erst in der kommenden Saison den Posten antritt und wie es bis dahin weiter geht.

Vor gut sechs Wochen überraschten die Fußballer des TSV Schwabmünchen mit der Trennung von Trainer Esad Kahric. Nun ist die Nachfolge geregelt. Nach Aussage des sportlichen Leiters René Ott haben die Schwarz-Weißen ihren Wunschkandidaten verpflichten können: Benjamin Enthart. Der 44-Jährige war bis Ende der vergangenen Spielzeit beim VfL Kaufering in der Verantwortung. "Wir haben nur mit ihm gesprochen, er war von Anfang an unser Favorit", so Ott, der davon überzeugt ist, "das Ben der Richtige für uns ist. Er hat in Kaufering gezeigt, was er kann, dazu ist er in der Lage, junge Spieler zu entwickeln."

Jedoch übernimmt Enthart den TSV erst zur kommenden Saison. "Nachdem ich in Kaufering aufgehört habe gesagt, dass ich ein Jahr Pause mache. Das habe ich auch den Vereinen gesagt, die in dieser Zeit angefragt haben. Und dazu stehe ich weiter", erklärt der "Bald-Trainer" die Situation. Was jedoch nicht heißt, dass er die Zeit bis zum Sommer auf dem Sofa verbringt. "Ben wird natürlich in die Planung für die kommende Saison eingebunden sein", Ott. Zudem wird Enthart immer wieder die Spiele seiner künftigen Mannschaft ansehen - und dabei im intensiven Kontakt mit Luckmann Abdallah stehen.

