Schwere Aufgabe für den TSV Schwabmünchen

Der TSV Schwabmünchen will den Abstand zu den Relegationsrängen wieder vergrößern. Doch am Wochenende wartet ein schwerer Gegner.

Nach dem 2:2-Remis gegen den FC Memmingen II spitzt sich die Tabellensituation des TSV Schwabmünchen wieder ein wenig mehr zu. Ein Sieg würde dem entgegenwirken. Doch am Wochenende wartet auf das Team von Trainer Esad Kahric eine schwere Aufgabe. Sie gastieren beim FC Kempten. Um 15 Uhr ist am Samstag Anpfiff.

Der FC Kempten befindet sich in einer bequemeren Tabellensituation, wie der TSV Schwabmünchen. Mit ihren 40 Punkten befinden sie sich derzeit auf dem sechsten Tabellenrang der Landesliga Süd-West. Seit der Winterpause läuft es allerdings nicht mehr ganz so gut. In dieser Zeit konnte der FC noch keinen Sieg einfahren. Zuletzt ließen sie beim 3:0 in Jetzendorf Punkte liegen.

Dennoch darf man die Mannschaft rund um Kapitän Simon Kolb nicht unterschätzen. Das sieht auch Schwabmünchens Trainer Esad Kahric so: „ Kempten ist eine Mannschaft mit viel Qualität. Sie haben einen ausgeglichenen Kader mit guter Struktur. Mich wundert es ein wenig, dass sie in der Rückrunde bisher nicht viele Punkte holen konnten“, so Kahric. Laut ihm wartet mit Kempten ein sehr schwerer Gegner auf seine Mannschaft: „In der Offensive ist Kempten sehr gefährlich, vor allem durch Standards. Sie konnten gegen Sonthofen einen Punkt holen, was noch einmal zeigt, welche Qualität sie besitzen. Lediglich bei Kontersituationen ist Kemptens Defensive zurzeit nicht ganz so stabil.“ Ob das Konterspiel das Mittel der Wahl wird, das seine Mannschaft anwendet, um dem FC Kempten Punkte abzuluchsen, lässt Kahric offen.

TSV Schwabmünchen bleibt in Abstiegsgefahr

Der TSV Schwabmünchen hat den Klassenerhalt noch lange nicht sicher. Durch die letzten drei Spiele, in denen der TSV Schwabmünchen keinen Sieg verbuchen konnte, hat sich der Abstand auf die bedrohlichen Ränge der Tabelle verringert. Mittlerweile sind es nur noch drei Zähler auf den ersten Relegationsrang. Wenn es nach dem TSV Schwabmünchen geht, dann soll sich der Vorsprung am Wochenende wieder vergrößern. „Es wird bis zum letzten Spieltag gespielt und ich habe bereits nach dem Sieg gegen Durach gesagt, dass sich in der Tabelle noch viel verändern kann. Nun sind es wieder weniger Punkte auf die Relegationsränge. Wir werden bis zum Schluss kämpfen, um am Ende der Saison über dem Strich zu stehen“, so Esad Kahric über die aktuelle Tabellensituation.

Am vergangenen Wochenende trennte sich der TSV Schwabmünchen mit 2:2 vom FC Memmingen II. Dabei schenken die Schwarz-Weißen nach einer torlosen ersten Hälfte im weiteren Spielverlauf eine 2:0-Führung her. „Natürlich war ich nach dem Spiel gegen Memmingen ein wenig enttäuscht, weil zwei Punkte mehr drin gewesen wären. Doch wir haben das Spiel abgehakt und schauen nach vorne. Jetzt steht das Spiel gegen Kempten an und da wollen wir kämpfen, um drei Punkte mit nach Hause zu bringen“, so Esad Kahric. Damit das gelingt, müssen die Schwabmünchner laut Kahric noch an ein paar Dingen arbeiten: „Wir haben in den letzten Spielen gegen sehr starke Gegner gespielt, haben dabei aber nicht viel zugelassen, das war gut. Gegen Memmingen hatten wir gute Torchancen, doch wurden dann in der Defensive zu nachlässig. Hier müssen wir wieder mehr Stabilität reinbringen“, so Kahric.

Personell gesehen kann Esad Kahric aus dem Vollen schöpfen, denn bisher müssen keine Ausfälle verbucht werden.