Starke zweite Hälfte Schwabmünchen bringt den Sieg

Der Auftakt ins Landesligaderby zwischen Schwabmünchen und Aystetten war für die Gastgeber durchaus verheißungsvoll. Es waren noch keine 100 Sekunden gespielt, da verfehlte Gabriel Merane das Aystetter Tor nur um Zentimeter. Das war es dann aber auch für längere Zeit aus Schwabmünchner Sicht. Der Aufsteiger kam unter dem Strich deutlich besser in die Partie und somit in der ersten Viertelstunde dominant, wenn auch nicht zwingend. Erst dann meldete sich Schwabmünchen, wenn auch nur sporadisch vor dem gegnerischen Tor. Bestimmend war weiterhin Aystetten - und hätte Schwabmünchens „1b“ Lukas Schneider nicht ein paar richtig gute Paraden gezeigt, wären die Gastgeber erneut ins Hintertreffen geraten. Schwabmünchen wurde nur einmal gefährlich, als Maximilian Aschner auf Maik Uhde zurücklegen konnte, dieser aber den Ball einen Tick zu hoch ansetzte. Für Aschner war wenig später Schluss. Nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Aystettens Tobias Ullmann musste er benommen vom Platz. Mit einem für Schwabmünchen durchaus schmeichelhaften 0:0 ging es in die Pause.

