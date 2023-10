Starker Neuling kommt zum TSV Schwabmünchen

Nach der bitteren Niederlage in Olching kommt mit Paffenhofen nun der bisher punktbeste Landesligaaufsteiger nach Schwabmünchen.

Auf den ersten Blick sah die Spieleranzahl beim Training der Schwabmünchner Landesligamannschaft am Mittwochabend völlig normal aus. Ein zweiter Blick zeigte jedoch eine Menge unbekannter Gesichter. Sechs Spieler auf dem Nachwuchs sind Gast bei der ersten Mannschaft. Was eigentlich dazu dienen soll, die jungen Kicker besser kennenzulernen, ist derzeit aus einem andern Grund notwendig. Denn es fehlen viele Spieler krank oder angeschlagen. Trainer Esad Kahric hofft, "dass bis Sonntag die meisten wieder fit sind." Wie viele, das ist noch offen. "Fürs Training ist das nicht gut", gibt er zu.

Die Ausfallsorgen passen dem Trainer aktuell nicht ins Konzept. Schwabmünchen hat die vor ein paar Wochen gezeigte Souveränität verloren, nun kommt mit dem FSV Pfaffenhofen (Sonntag, 15 Uhr) ein nicht zu unterschätzender Gegner. "Das ist eine starke Mannschaft", so Kahric. Vor allem die Offensive - mit 34 geschossenen Toren die zweitbeste der Liga - könnte den Schwabmünchnern Probleme bereiten. Seit dem Ausfall von Kapitän Tim Uhde ist die nicht mehr so sattelfest wie zuvor. "Wir bekommen zu viele leichte Gegentore", erklärt Trainer Kahric. Da kommt auf den Spitzenreiter nun Schwerstarbeit zu.

Nicht nur, weil die Gäste so viele Tore erzielt haben. Schwer wird es, weil gerade im Mittelfeld viele Spieler schon mehrfach getroffen haben und so die Offensivkraft nicht nur an einigen wenigen Akteuren hängt. "Wir müssen vor allem läuferisch dagegen halten", fordert daher Esad Kahric von seinem Team ein. Ein Vorteil könnte sein, dass Pfaffenhofen, anders als vergangenen Woche Olching, nicht mit dem Rückenwind einer Erfolgsserie auf Schwabmünchen trifft. Die Ergebnisse des Aufsteigers lassen fast schon eine gewisse Inkonstanz vermuten. Zuletzt siegten die Oberbayern gegen Schlusslicht Kaufering, davor setzte es aber Niederlagen gegen Bobingen und Olching.

Für Esad Kahric gibt es nun, eine schlagkräftige Mannschaft für Sonntag auf den Platz zu bringen. "Ausfälle wie Maik und Tim Uhde sind nur sehr schwer zu ersetzen. Deren Qualität fehlt uns", gibt er zu. Dies muss von der Mannschaft kompensiert werden. "Die Jungs sind bemüht, die Stimmung ist gut", so der Trainer, der auch darauf verweist, "das wir Erster sind und das auch bleiben wollen." Zeitgleich warnt er aber auch, "dass die Liga sehr eng ist, daher ist es wichtig, weiter erfolgreich zu sein."