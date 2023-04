Tapfere Schwabmünchner punkten in Gilching

Trotz einiger Ausfälle sichert sich der TSV Schwabmünchen ein 2:2 gegen starke Oberbayern. Die Rumpftruppe zeigt dabei erneut viel Leidenschaft, hat aber auch Glück, da Gilching viele Chancen liegen ließ.

Die Vorzeichen standen nicht gut, denn die Schwabmünchner mussten erneut einige Ausfälle verkraften. Maik Uhde war im Urlaub, sein Bruder Tim musste wegen muskulärer Probleme passen. Bashar El Fayyad fehlte aus beruflichen Gründen und beim Warmmachen winkte auch noch Benedikt Hoppe ab. Zudem ging Lucas Kusterer angeschlagen in die Partie. Da war auch Schwabmünchens Trainer Esad Kahric vor dem Spiel schon klar, dass die Erwartungen nicht allzu groß sein werden. "Das wird schwer. Auch weil der eine oder andere unter der Woche krank war", so der Trainer.

Und das zeigte sich auf dem Spielfeld schnell. Gilching war von Beginn an spielbestimmend, setzte Schwabmünchen massiv unter Druck. Doch was die Hausherren auch versuchten, es führte nicht zum Erfolg. Entweder war Schwabmünchens Torhüter Soma Orban zur Stelle, ein Schwabmünchner im Weg oder es fehlte einfach an Präzision im Abschluss. Die Gastgeber waren am Verzweifeln und hatten noch Glück, dass in der ersten Hälfte keine der wenigen Schwabmünchner Offensivaktionen das Spielgeschehen auf den Kopf stellte. So ging es mit 0:0 in die Pause, obwohl es fast 2:0 hätte stehen müssen.

TSV Schwabmünchen nach der Pause stärker

Nach dem Seitenwechsel wirkte Schwabmünchen besser sortiert und hatte etwas mehr vom Spiel und kam auch zu Torgelegenheiten. Nach knapp einer Stunde begann dann ein zehnminütiger wilder Ritt. Den Auftakt dazu machte Schwabmünchen in Person von Maximilian Aschner, der ein Zuspiel von Dennis Lechner aus spitzem, fast schon unmöglichen Winkel unter den Torbalken verwertete. Doch es dauerte nur ein paar Zeigerumdrehungen, ehe die Schwabmünchner Führung egalisiert wurde. Mit einer Eckenvariante auf den kurzen Pfosten düpierten die Hausherren die Hintermannschaft des TSV und glichen aus. Keine Minute später hebelten die Gilchinger mit einem Pass die Schwabmünchner Abwehr aus und Maximilian Hölzl stellte auf 2:1. Doch die Schwarz-Weißen witterten nun Morgenluft - und schon zwei Angriffe später konnten sie jubeln. Nach einem Zuspiel von Maximilian Schäffler war Thomas Rudolph an der Strafraumkante zur Stelle und platzierte den Ball präzise neben den Pfosten. Kurz nach dem Ausgleich hatten Fathi Tonar und Dennis Lechner die Möglichkeit zur erneuten Schwabmünchner Führung - das wäre aber an diesem Nachmittag zu viel des Guten gewesen.

Nach diesen zehn Minuten bot sich dasselbe Bild wie zuvor: Gilching rannte gegen gut organisierte Schwabmünchner an, scheiterte jedoch oft auch an sich selbst.

TSV Gilching-Argelsried: Suck, Buckl (82. Karl), Häusler, Kuhn, Leutenecker, Engelhardt, Doqaj (81. Saibou), Ralic, Hölzl, Ebeling, Benouachkou (61. Michl)

TSV Schwabmünchen: Orban, Kusterer, Berger, Berger (81. Sarici), Kellner (93. Rose), Rudolph, Aschner, Heckmeier, Schäffler, Cosar, Lechner

Schiedsrichter: Kinberger (Neugablonz) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Aschner (59.), 1:1 Doqaj (62.), 2:1 Hölzl (62.), 2:2 Rudolph (68.)

