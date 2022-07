Trainer Florian Fischer: Müssen auf uns schauen

Seit 22 Spielen hat der TSV Schwabmünchen nicht mehr gewonnen. Das soll sich am Sonntag gegen Mering ändern.

Der TSV Schwabmünchen hat derzeit einen ziemlich schlechten Lauf. Seit 22 Spielen sind sie ohne Sieg. Auch in der noch jungen Landesligasaison haben die Schwabmünchner noch keinerlei Punkte auf ihrem Konto verbuchen können. Am Sonntag hat das Team erneut die Möglichkeit, ihre negative Serie zu beenden. Zu Gast ist der SV Mering. Um 15 Uhr ist Anpfiff in Schwabmünchen.

Der SV Mering ist mit einem Sieg gut in die Saison gestartet, doch zuletzt mussten sie eine 0:1-Niederlage gegen Jetzendorf verbuchen. Insgesamt haben die Meringer vier Punkte aus drei Spielen auf dem Konto und stehen somit auf dem elften Tabellenrang. Schwabmünchens Trainer Florian Fischer schätzt den Gegner wie folgt ein: " Mering ist definitiv eine der Mannschaften in der Liga, die selbst das Spiel machen will, und versucht, sich spielerisch Lösungen zu erarbeiten. Sie sind definitiv spielstark und haben schnelle Außenbahnspieler."

Mangelnde Chancenverwertung und individuelle Fehler

Beim TSV Schwabmünchen schaut die Bilanz der letzten Spiele katastrophal aus. Derzeit stehen die Schwabmünchner auf dem 16. Rang, da Gersthofen ein schlechteres Torverhältnis hat. Schwabmünchen-Coach Florian Fischer möchte, dass seine Mannschaft auf sich fokussiert ist: "Wir müssen auf uns schauen!" Die zuletzt mangelnde Chancenverwertung und die individuellen Fehler sind natürlich nach wie vor ein Thema: "Es wäre auf jeden Fall schon einmal ein Anfang, wenn wir Konter besser verhindern und vorne unsere Chancen nutzen", so Fischer.

Eine so lange Durststrecke ist natürlich für alle Beteiligten eine Belastung. Doch Florian Fischer sagt, dass seine Mannschaft keinesfalls den Kopf in den Sand stecke: "Natürlich nervt es gerade jeden, wenn wir ein Spiel verlieren, doch ich würde jetzt nicht sagen, dass es unsere Moral komplett drückt." Trotzdem sah man in den letzten Partien des Öfteren ein Auf und Ab der Leistung innerhalb eines Spiels. So konnte man vor allem nach einem Gegentor sehen, dass die Mannschaft dadurch etwas verunsichert wirkte. "Wir haben während einem Spiel gute Phasen und Phasen, wo es nicht so gut läuft. Wir müssen einfach mehr Stabilität bekommen und uns nicht aus dem Konzept bringen lassen. Denn genau das war in den letzten Spielen oft so. Sobald wir ein Gegentor kassiert haben, sind wir aus dem Konzept geraten, und kurz darauf fiel meist schon ein zweites Tor", reflektiert Fischer.

Einige Ausfälle beim TSV Schwabmünchen

Auch personell gesehen kann der TSV-Coach nicht auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. So stehen Alexander Fiedler und Luis Schäffler nicht zur Verfügung, und auch hinter Maximilian Aschners Einsatz steht noch ein Fragezeichen. Doch Florian Fischer und sein Team nehmen sich fest vor, dem negativen Lauf endlich ein Ende zu bereiten. Doch der Übungsleiter weiß auch, dass es nicht leicht ist, sich da heraus zu kämpfen: "Wir befinden uns einfach generell gerade in einer Phase, wo die kleinsten Fehler sofort bestraft werden. Wir sehnen uns einfach nach einem Sieg und wollen den gegen Mering auch endlich holen!"