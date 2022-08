TSV Schwabmünchen: Die nächste schwere Aufgabe steht an

Die Schwabmünchner Landesliga-Fußballer müssen beim starken Aufsteiger Kaufering ran. Wie der neue Trainer Esad Kahric die schwierige Aufgabe angehen will.

Esad Kahric ist wirklich nicht zu beneiden. Zwar freut sich der erfahrene Trainer, nach neun Monaten Pause wieder als Trainer aktiv sein zu dürfen, doch die Aufgabe, die er zu meistern hat, ist nicht gerade die einfachste. Kahric soll den sich seit Monaten im freien Fall befindlichen Landesligisten TSV Schwabmünchen wieder in die Spur bringen.

Seit vergangenem Freitag ist er im Amt, konnte drei Trainingseinheiten machen und musste dazwischen noch die Heimniederlage gegen Mering hinnehmen. "Da waren wir nicht schlecht, ein Punkt wäre da schon verdient gewesen", so der Bosnier. Bis zum Gegentreffer war er mit der Leistung des Teams zufrieden, dass jedoch danach nichts passiert ist, wurmt ihn schon. "Die Mannschaft ist nicht sicher, das Selbstvertrauen fehlt", stellt er fest. Dies gilt es, wieder aufzubauen.

Kahric: Kader ist sehr dünn

Was aber nicht einfach ist. Reden ist das eine, was Kahric macht - einzeln und in Gruppen, doch dazu fehlt auch ein wenig die Zeit. Denn es sind viele Baustellen, die der ehemalige Regionalliga-Trainer ausgemacht hat. "Die offensive Durchschlagskraft fehlt, zudem ist der Kader sehr dünn", stellt er fest. "Momentan muss ich mit dem arbeiten, was da ist", ergänzt er. Und dabei wird ihm ein weiterer Spieler fehlen. Neuzugang Sandro Brugger muss aus beruflichen Gründen wegziehen und steht künftig nicht mehr zur Verfügung.

Am Freitagabend geht es gegen den Aufsteiger Kaufering, eine Mannschaft, die nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage steht der Aufsteiger auf Platz vier der Landesliga. Die Marschroute des Schwabmünchner Trainers für das Spiel in Kaufering (Anpfiff: 18.30 Uhr) ist klar: "Wir müssen erst einmal stabil werden, egal in welcher taktischen Formation", so Kahric, der sich auch auf keine fixe taktische Ausrichtung festlegen möchte. Der Trainer hat sich die bisherigen Partien der Schwabmünchner auf Video angesehen und ein weiteres Problemfeld ausgemacht: "Die Abstimmung muss passen, das muss deutlich besser werden." Ein Umstand, den viele Fans auch schon von außen bemerkt haben.

Vor allem der Umstand, dass das Team auf dem Platz so "still" sei, wird bemängelt. "Die Mannschaft muss mehr reden", stimmt Kahric zu, weiß aber auch, dass dies "eine Sache des individuellen Charakters ist". Denn grundsätzlich findet er den Charakter der Mannschaft sehr gut. "Die Jungs wollen, machen im Training gut mit", lobt er. Jetzt gilt es nur, auch mal Glück und Erfolg zu haben. "Das muss man sich erarbeiten", stellt Kahric dazu fest.