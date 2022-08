TSV Schwabmünchen gegen Erkheim: Das Duell der Punktlosen

Der TSV Schwabmünchen will gegen den Aufsteiger Erkheim endlich mal wieder einen Erfolg feiern. Worauf Trainer Esad Kahric achten muss.

Gerade einmal zwölf Feldspieler standen am Montagabend Esad Karic zur Verfügung. Urlaub, Verletzungen und berufliche Gründe haben eine größere Trainingsgruppe nicht möglich gemacht. Nicht gerade die optimalen Voraussetzungen für das wichtige Heimspiel des TSV Schwabmünchen am Mittwoch (18.30 Uhr) gegen Erkheim. Doch diese zwölf stimmen den Trainer positiv. "Ich kann der Mannschaft in Sachen Trainingsleistung keinen Vorwurf machen", so Kahric, der die Zügel in Sachen Belastung seit seinem Amtsantritt angezogen hat.

Der erfahrene Trainer ist mit dem Fitnesszustand der Mannschaft nicht ganz glücklich. Direkt sagt er das nicht, aber zwischen den Zeilen ist das herauszuhören. Jetzt steht wieder eine englische Woche an. "Da ist die Belastungssteuerung wichtig", weiß Kahric. Zum einen will er mit dem Team die Fehler, die gemacht werden, reduzieren, zum anderen soll der Knoten in der Offensive endlich platzen. Auf dem Trainingsplatz spricht er viel, unterbricht immer wieder die Übungen, zeigt und erklärt, was besser gemacht werden kann. Denn auch er will am Mittwochabend den ersten Sieg. "Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel", stellt Kahric vor der Partie gegen Erkheim klar. Der Aufsteiger hat, wie Schwabmünchen, noch keinen Punkt holen können. "Das Spiel ist für beide Mannschaften wichtig", weiß er. Und verweist auf einen wichtigen Umstand: "Die Stimmung im Team ist trotz der Lage gut. Daher müssen wir weiter positiv sein, um zum Erfolg zu kommen."

Alexander Figler verlässt den TSV Schwabmünchen

Helfen könnten auch Neuzugänge. Nach dem berufsbedingten Abgang von Sandro Brugger steht nun auch Alexander Figler aus gleichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. "Das muss der Verein machen", so Kahric, dem nur eines wichtig ist: Ein potenzieller Neuzugang muss vor der Verpflichtung mittrainieren. Doch in der jetzigen Lage neue Spieler zu finden, ist schwer. Abteilungsleiter Germar Thiele stellt nüchtern fest: "Nach dem Abstieg und dem Fehlstart sind wir nicht mehr die erste Adresse." Daher hofft auch er auf den ersten Erfolg. "Ich bin nach wie vor überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität für die Liga hat. Aber nach der Negativ-Serie ist es auch ein Kopfproblem", erklärt er. Kein Wunder nach saisonübergreifend 24 Spielen ohne Sieg. Ein Format, das sonst nur Teams wie Tasmania Berlin oder Schalke 04 kennen.