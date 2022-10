TSV Schwabmünchen hofft auf weiteres Erfolgserlebnis

Die Landesliga-Fußballer aus Schwabmünchen müssen am Sonntag gegen Illertissen II ran. Was die TSV-Kicker erwartet.

Den lang ersehnten Sieg konnte der TSV Schwabmünchen am Wochenende feiern. Jetzt steht die nächste Aufgabe an. Am Sonntag um 15 Uhr begrüßen die Schwarz-Weißen ihren Gegner, den FV Illertissen II, in Schwabmünchen. Geleitet wird die Partie von Michael Schmid.

Mit dem FV Illertissen II kommt eine Mannschaft nach Schwabmünchen, die sich derzeit tabellarisch im Mittelfeld befindet. Mit ihren 19 Punkten stehen sie auf dem zehnten Rang in der Landesliga Süd-West. Die Partie am vergangenen Wochenende konnte die Mannschaft von Trainer Sven Ackermann mit 3:1 gegen den TSV Jetzendorf gewinnen.

Schwabmünchens Chefcoach Esad Kahric weiß um die Stärken des Gegners: "Die Mannschaft aus Illertissen hat eine gute Mischung. Sie haben junge, talentierte Spieler, aber auch Spieler, die bereits Landesligaerfahrung und teilweise auch Erfahrung in der Regionalliga haben. Sie stehen ihrem Potenzial gerecht auf einem guten Platz mit einigen Punkten auf dem Konto."

Der TSV Schwabmünchen hat am vergangenen Spieltag gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, sich aus den unteren Tabellenrängen heraus zu kämpfen. Mit einem soliden 2:0 konnten sich die Schwarz-Weißen drei wichtige Punkte in Hollenbach holen und diese somit in der Tabelle überholen. Mit elf Zählern stehen sie nun auf dem 15. Rang, punktgleich mit Erkheim, das auch gewinnen konnte. Nun hofft man auf ein weiteres Erfolgserlebnis im Abstiegskampf.

Kahric: Ein schwerer Gegner

Am Sonntag kommt jedoch ein schwerer Gegner: "Illertissen ist ein Gegner, den man bekämpfen muss. Ich habe sie gegen Memmingen II gesehen und sie sind spielerisch sehr stark. Es wird eine schwere Aufgabe werden, doch wir spielen mit dem Ziel, einen Sieg einzufahren", so Esad Kahric.

Mit der Leistung seiner Mannschaft war Kahric am Wochenende zufrieden, dies gilt es laut ihm am kommenden Spieltag zu wiederholen: "Wir wollen die Leistung gegen Hollenbach fortsetzen. Dort haben wir stark gegen den Ball agiert und hinten die Null gehalten. Die Jungs haben dort ein sehr ordentliches Spiel gezeigt. Jetzt wollen wir noch kompakter werden. Wie in jedem Spiel gehen wir in die Partie, um zu punkten und auch gegen Illertissen ist ein Punktgewinn, am besten ein Sieg, unser Ziel."

Personell gesehen bleibt laut dem Schwabmünchner Trainer alles beim Alten.