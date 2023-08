TSV Schwabmünchen: Mit gesteigerter Effizienz zum Erfolg

Nach dem verpatzten Auftakt in Kaufering haben sich die Schwabmünchner Landesligafußballer gesteigert und zwei Siege eingefahren. Nun wartet einer der Topfavoriten auf den TSV.

Dem deutlichen Derbysieg gegen Bobingen ließen die Fußballer des TSV Schwabmünchen einen weiteren Erfolg gegen die U23 der SpVgg Unterhaching folgen. Nun geht es am Samstag zum TSV Eintracht Karlsfeld (14 Uhr). Die Kicker aus dem Nordwesten von München wurden vom Verband aus der Landesliga Südost in die Liga Südwest umgruppiert. Dort belegten sie in den vergangenen drei Spielzeiten immer einen Platz unter den Top vier. Dementsprechend zählen die Oberbayern auch in der "neuen" Liga zu den Favoriten auf einen Platz an der Sonne. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden hat das Team aus dem Landkreis Dachau dies bislang untermauert.

Kahric erwartet aggressives Pressing

Schwabmünchens Trainer Esad Kahric hat sich Karlsfeld schon angesehen und auch weitere Infos eingeholt. "Karlsfeld verfügt über viel Qualität in der Offensive und spielt mit einem aggressiven Pressing. Das wird eine schwere Aufgabe", so Kahric. Zwar hat Torjäger Kubilay Celik die Karlsfelder verlassen, aber der Kader der Eintracht verfügt über genügend andere torgefährliche Spieler. Kahric beurteilt die Spielweise der Oberbayern zudem als "intensiv und robust".

Schwabmünchen muss seine eigenen Stärken ausspielen

Um in Karlsfeld erfolgreich zu sein, gibt Esad Kahric eine eigentlich einfache Marschroute vor: "Wir müssen alles abrufen, was wir können. Dann haben wir auch die Chance zu punkten." Genauer bedeutet dies, dass Kahric eine weitere Stabilisierung der Defensive erwartet. "Gegen Bobingen war die Anforderung nicht so hoch, aber es war trotzdem nicht so gut. Am Wochenende war es besser, aber Unterhaching hatte zu viele Chancen", erklärt der Trainer. "Ohne den gehaltenen Elfmeter wäre das ein anderes Spiel geworden", ergänzt er. Von der Offensive erhofft sich der Trainer mehr Effizienz. "Wir müssen unsere Chancen besser nutzen. Gegen Unterhaching haben wir viel liegen lassen", fordert Kahric.

Es gilt das Positive aus dem Sieg gegen Unterhaching mitzunehmen

Bei der Partie vom Wochenende hat Esad Kahric auch Gutes gesehen. "Die Mannschaft hat sportlichen Charakter gezeigt", urteilt er. "Die Jungs haben nicht aufgegeben und das Spiel gedreht", lobt er. Vor allem die eingewechselten Spieler bekommen ein Sonderlob: "Die haben für viele Chancen gesorgt." Und getroffen, denn für den Siegtreffer zeigte Thomas Rudolph verantwortlich, der an fast allen gefährlichen Aktionen bei der Schwabmünchner Aufholjagd beteiligt war. "Wenn wir nicht viel zulassen und unsere Chancen nutzen, dann kann das Spiel ein positives Ende nehmen", so Kahric, der wohl auf denselben Kader wie am Wochenende zurückgreifen kann. Gut möglich, dass auch der zuletzt verletzte Benedikt Berger wieder zur Verfügung steht, der seit dieser Woche zurück im Mannschaftstraining ist.

