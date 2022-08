TSV Schwabmünchen will Aufwärtstrend fortsetzen

Gegen Weißenburg will der TSV Schwabmünchen seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Was Coach Esad Kahric erwartet.

Geht es mit dem TSV Schwabmünchen wieder aufwärts? Die letzten beiden Spiele konnten beide gewonnen werden. Nun gilt es den positiven Trend fortzusetzen. Die Möglichkeit dazu haben die Schwabmünchner am Sonntag im Heimspiel gegen den TSV Weißenburg. Um 15 Uhr wird die Partie, die von dem Unparteiischen Christian Schunke geleitet wird, angepfiffen.

Die letzte Woche war schon fast wie ein kleiner Befreiungsschlag für den TSV Schwabmünchen. Nach 24 Spielen konnten die Schwarz-Weißen beim Spiel am Mittwoch gegen Erkheim endlich wieder als Sieger vom Platz gehen. Das wiederholten sie auch beim Derby gegen Gersthofen am vergangenen Wochenende. Diese beiden Siege waren für die tabellarische Situation wichtig und natürlich vor allem auch für die Moral der Mannschaft. "Es war wichtig, dass wir die letzten beiden Spiele gewonnen haben und auch, dass wir nach dem Sieg gegen Erkheim ebenso gegen Gersthofen nachgelegt haben, wo wir verdient gewonnen haben", so TSV-Coach Esad Kahric.

Schwabmünchens Trainer: "Meine Mannschaft kann Fußball spielen"

Der Gegner, den der TSV Schwabmünchen zum nächsten Heimspiel begrüßt, ist der TSV Weißenburg. Die Weißenburger stehen derzeit auf dem zehnten Rang, mit insgesamt neun Punkten auf dem Konto. Mit einem Sieg könnten die Schwabmünchner also mit Weißenburg gleichziehen und sich so noch ein Stückchen mehr von den bedrohlichen Rängen der Tabelle entfernen. Der TSV Weißenburg ist seit fünf Spielen ungeschlagen, wobei davon aber drei unentschieden ausgingen. "Wir wollen gegen Weißenburg gewinnen. Natürlich gibt es in dieser Liga keine einzige Mannschaft, die schlecht ist", schätzt Kahric den Gegner ein. Mit einem neuen Gegner kommt natürlich auch eine Mannschaft, die möglicherweise ganz anders spielt, als die vorherige. Doch Kahric will, dass sein Team auf sich selbst schaut: "Wir wollen uns größtenteils auf uns konzentrieren. Man kann verschiedene Taktiken ausprobieren, doch wir werden jetzt keine großartigen Neuigkeiten machen. Meiner Mannschaft ist bekannt, wie man Fußball spielt und sie kann auch Fußball spielen."

Allgemein ist Kahric zufrieden, wie sich die Mannschaft seit seiner Übernahme entwickelt hat: "Es ist schön, dass sich die Mannschaft wieder aufgerichtet hat und ich bin auch sehr mit dem Engagement zufrieden, das die Spieler an den Tag legen. Deswegen erwarte ich auch eine gute Trainingswoche." Dennoch gibt es ein paar Sachen, die Kahric noch verbessern will, damit der positive Trend nicht wieder abreißt. "Wir müssen noch ein wenig mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein auf den Platz bringen. Wir werden versuchen, unsere Stärken zu verbessern und gegen den Ball noch stabiler zu sein. Ob uns das gelingt, werden wir am Wochenende sehen", so Kahric.

Dennis Lechner fällt aus

Personell muss Esad Kahric auf Stürmer Dennis Lechner verzichten, der sich am Sprunggelenk verletzt hat. Der Stürmer war mit seinen Toren an den beiden Siegen maßgeblich beteiligt. "Der Ausfall von Dennis Lechner ist für ihn und auch für uns sehr schade. Ich hoffe einfach, dass nicht noch mehr Ausfälle dazukommen", so Schwabmünchens Trainer.

Ob der TSV Schwabmünchen seinen positiven Trend der letzten beiden Spiele auch gegen Weißenburg fortsetzen kann und ob die angepeilten Verbesserungen umgesetzt werden können, wird sich am Sonntag zeigen, wenn der Ball in der Augusta-Massivhaus-Arena wieder rollt.