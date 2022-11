TSV Schwabmünchen will nachlegen

Nach dem überraschenden Erfolg am vergangenen Wochenende gegen Ehekirchen wollen die Schwabmünchner Landesliga-Fußballer gegen Olching nachlegen.

Der Jubel am vergangenen Sonntag war groß in Schwabmünchen. Das Team von Esad Kahric zeigte seit Langem einmal wieder eine Topleistung und sicherte sich vollkommen zu Recht und sehr deutlich drei wichtige Punkte gegen den Tabellenzweiten Ehekirchen. Ob bei den Schwabmünchnern dadurch ein Knoten geplatzt ist, wird sich am Samstag zeigen. Denn dann gastieren die Schwarz-Weißen beim SC Olching. Anpfiff ist um 15 Uhr, geleitet wird die Partie von der Unparteiischen Paulina Koch.

Mit dem SC Olching wartet am kommenden Samstag ein Gegner auf Augenhöhe – zumindest tabellarisch. "Am Wochenende spielen wir wieder gegen eine Mannschaft, die bei uns in der Tabelle steht. Diese Spiele sind meistens sehr unangenehm und schwierig. Das haben wir unter anderem gegen Jetzendorf sehen können", so Trainer Esad Kahric. Mit 20 Punkten steht der SC Olching derzeit auf dem zwölften Rang der Landesliga Süd. Zuletzt verloren sie sowohl gegen Illertissen II als auch gegen Jetzendorf mit 2:3. Insgesamt warten die Olchinger schon vier Spiele auf einen Sieg. Einen solchen konnten die Olchinger in der Hinrunde gegen Schwabmünchen erzielen, als der TSV mit 0:1 verlor. "Olching hat eine ordentliche Qualität für die Landesliga. Wir wissen, dass ein ganz anderes Spiel auf uns warten wird, wie gegen Ehekirchen. Darauf stellen wir uns ein", so der TSV-Coach Kahric.

TSV Schwabmünchen will an starke Leistung anknüpfen

Bei dem TSV Schwabmünchen geht es jetzt darum, an die sehr gute Leistung gegen Ehekirchen anzuknüpfen. Schließlich zeigte man das dadurch, dass das Team eine gewisse Qualität hat. Auch von der zuletzt eher mauen Chancenverwertung war am Sonntag nichts mehr zu sehen. "Die Jungs haben eine außergewöhnliche Leistung gegen den Tabellenzweiten gezeigt und sich zu Recht belohnt. Die Mannschaft hat eine gesamtheitlich gute Leistung geboten, vor allem natürlich Maik Uhde mit seinen vier Toren und der Vorlage", lobt Trainer Kahric.

Es bleibt für die Anhänger des TSV Schwabmünchen zu hoffen, dass nun endlich der berühmt-berüchtigte Knoten geplatzt ist und die Schwabmünchner mit Beginn der Rückrunde einen positiven Trend eingeleitet haben. Mit Olching wartet nun wieder ein ganz anderer Gegner, doch das Ziel ist laut Kahric das gleiche: "Wir wollen eine ähnliche Leistung zeigen wie am Wochenende. Es wird jedoch ein ganz anderes Spiel werden. Doch unser Ziel bleibt gleich, wir wollen punkten."

Personell plagen die Schwabmünchner noch immer Sorgen. Keiner der Verletzten kehrt zum Wochenende zurück in den Kader: "Unser Kader ist weiterhin auf 13 bis 14 Leute beschränkt. Der ein oder andere ist auch angeschlagen, da müssen wir die letzte Trainingseinheit abwarten, wie es dann für das Spiel gegen Olching aussieht", so Kahric.