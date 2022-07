Was der TSV Schwabmünchen besser machen muss

Wiedergutmachung ist bei den Schwabmünchner Fußballern nach dem verpatzten Saisonstart angesagt, wenn es am Mittwoch gegen Olching geht. Was besser werden muss.

Nach dem mehr als ernüchternden Saisonstart am Wochenende hat der TSV Schwabmünchen nicht lange Zeit, seine Wunden zu lecken. Denn bereits am Mittwoch steht das nächste Punktspiel gegen den SC Olching und somit auch das erste Heimspiel in der neuen Saison an. Um 19 Uhr wird die Partie vom Unparteiischen Philipp Ettenreich angepfiffen.

Den Saisonstart hatte sich der TSV Schwabmünchen sicher ganz anders vorgestellt. Das 1:5 gegen Ehekirchen war ein ziemlicher Nackenschlag, doch nun gilt es, das Spiel vom Sonntag abhaken. "Das Gute ist, dass wir jetzt nur eine Trainingseinheit haben, in der wir uns voll und ganz auf das Spiel fokussieren. Somit haben die Jungs schon in wenigen Tagen die Möglichkeit, wieder auf dem Platz zu stehen und das Spiel von Sonntag abzuhaken, indem wir es mit einer besseren Leistung und einem besseren Ergebnis wiedergutmachen", so Coach Florian Fischer.

Doch das nächste Spiel wird auch nicht einfach für den TSV Schwabmünchen werden, denn sie müssen sich auf einen ganz anderen Gegner einstellen, wie es Ehekirchen war. Das weiß auch TSV Coach Fischer, der schon einige Spiele von ihnen beobachtet hat: "Olching spielt einen komplett anderen Fußball wie Ehekirchen. Somit wird es auch ein ganz anderes Fußballspiel geben."

Olching startet gut in die Saison

Im Gegensatz zu den Schwabmünchnern konnte ihr diesmaliger Gegner, der SC Olching, einen deutlich besseren Saisonstart verbuchen. Sie konnten gegen Jetzendorf mit 3:0 gewinnen. "Olching ist eine sehr giftige Mannschaft, die sehr diszipliniert spielt. Sie treten als eine Einheit und Mannschaft auf und haben vorne mit Dominik Dierich einen ganz erfahrenen Spieler, der bereits letztes Jahr viele Tore für sie schoss", schätzt Florian Fischer den kommenden Gegner ein.

Die Leistung von Fischers Team am Wochenende war alles andere als gut, was das Ergebnis dann auch widerspiegelte. Damit sich dies aber am Mittwoch nicht wiederholt, müssen die Schwabmünchner noch mal eine ordentliche Schippe mehr auf ihre bisherige Leistung drauflegen. Dem ist sich auch der TSV-Coach bewusst und fordert eine Verbesserung von seiner Mannschaft: "Wir müssen unsere defensive Leistung enorm verbessern und unsere individuellen Fehler abstellen. Denn wenn wir weiterhin so viele individuelle Fehler begehen, kannst du, egal in welcher Liga, kein Spiel gewinnen", so Fischer.

Beim Saisonauftakt musste Florian Fischer auf einige seiner Akteure verzichten, doch der Schwabmünchner Coach ist optimistisch, was die Personallage angeht: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Spieler, die am Sonntag gefehlt haben, uns bald wieder zur Verfügung stehen werden."

