Wichtiger Punkt für den TSV

Schwabmünchner Rumpftruppe mit guter Leistung gegen Memmingen. Das Ergebnis sorgt dabei für gemischte Gefühle bei den Gastgebern.

Es war wohl der Satz des Tages. Egal ob von Trainer Esad Kahric, Manfred Bock oder vielen Zuschauern: "Vor dem Spiel wäre ich mit einem Punkt zufrieden gewesen, aber jetzt ist das Ergebnis schade." Am Ende trennten sich Schwabmünchen und die Memminger U21 mit einem unter dem Strich doch leistungsgerechten 2:2.

Memmingen kam besser ins Spiel und hatte in den ersten 15 Minuten mehr Ballbesitz. In der Folgezeit konnte Schwabmünchen die Partie ausgeglichener gestalten, was vor allem den Sportlichen Leiter Rene Ott überraschte. "Unsere Rumpftruppe hat das richtig gut gemacht", urteilte er. In der Tat, auch wenn die Gäste weiterhin aktiver waren, hatte Schwabmünchen ein deutliches Chancenplus auf seiner Seite. Das in der ersten Hälfte kein Tor fiel hatte auf Schwabmünchner Seite einen Namen: Felix Unger. Der Memminger Keeper zeigte mehrfach starke Paraden und hielt sein Team so in der ersten Hälfte im Spiel. Memmingen hingegen kam in ersten Abschnitt mehr oder weniger gefährlich vor das Tor der Hausherren.

Nach der Pause fallen die Tore

Kurz nach Wiederanpfiff klappte es endlich mit dem Tore schießen auf Schwabmünchner Seite. Maik Uhde lies gefühlt die komplette Memminger Defensive alt aussehen und sorgte für die viel umjubelte Führung. "Der Treffer hat mich vor allem für Maik gefreut, da er doch eine längere Durststrecke hatte", so Schwabmünchens Trainer Esad Kahric nach dem Spiel. Und auch am 2:0 nur elf Minuten später war Maik Uhde maßgeblich beteiligt - er wurde im Strafraum von hinten gelegt. Den fälligen Elfer verwandelte Benedikt Hoppe souverän zum 2:0. Nach gut einer Stunde standen die Zeichen für Schwabmünchen auf Sieg.

Doch daraus wurde nichts. Mehr und mehr war den Schwabmünchner anzumerken, dass die Kräfte schwinden. Memmingen bekam zu viel Platz, wohl auch, weil die Hausherren vielleicht doch einen Tick zu tief standen. Gerade einmal vier Minuten nach dem 2:0 konnten die Gäste verkürzen. Nur sieben Minuten später folgte der Ausgleich. Beide Treffer fielen zu licht. "Es ist schade, wenn man so die Führung hergibt, das war zu einfach", ärgerte sich Esad Kahric. Trotzdem war er mit der Leistung seiner Mannschaft nicht unzufrieden, denn auch trotz des bitteren Ausgleichs brach das Team nicht ein, hatte in der Schlussphase gar noch Chancen auf den dritten Treffer. Doch Felix Unger im Tor der Gäste machte sich mit einer weiteren Glanzparade endgültig zum Mann des Tages. Und das ausgerechnet in Schwabmünchen - denn als A-Junior trug er das Trikot des TSV.

Für die letzten Aufreger der Partie sorgen am Ende die Memminger. In der 90. Minute kam Jakub Wojciechowski aufs Feld, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Das misslang, denn nur zwei Minute später folg er wegen Nachtretens vom Feld. Nur wenig später war auch Memmingens Trainer Besim Miroci nur noch Zuschauer - für ihn gab es Gelb-Rot. Am Ergebnis änderte dies nichts mehr, es blieb beim 2:2 und der nicht zu klärenden Frage, ob Schwabmünchen nun einen Punkt gewonnen, oder zwei verloren hat. Klar ist, dass der Punkt im Abstiegskampf in jedem Fall wichtig war.

TSV Schwabmünchen: Reinert, Kusterer, Berger, Kellner, Aschner, El Fayyad (77. Sarici), Hoppe, Heckmeier, Schäffler, Cosar, Uhde

FC Memmingen II: Unger, Bettrich (86. Pfeiffer), Neubrand, Schug, Youssef, Moser, Kaufmann (70. Deufel), Maucher (90. Wojciechowski), Miroci (46. Yel), Mulas, Prushi (79. Agbodemegbe)

Tore: 1:0 Uhde (49.), 2:0 Hoppe (61. Foulelfmeter), 2:1 Kaufmann (65.), 2:2 Mulas (72.)

Rot: Wojciechowski (92. FC Memmingen II/)

Schiedsrichter: Konrad (Adelzhausen) - Zuschauer: 140