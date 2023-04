Wiedersehen mit dem Ex-Club für den Trainer des TSV Schwabmünchen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen erwarten am Sonntag Spitzenreiter Sonthofen. Für Trainer Esad Kahric ist das ein Wiedersehen mit dem Ex-Club.

Der TSV Schwabmünchen kämpft in der Landesliga Süd-West weiter um den Klassenerhalt. Dabei schaut es in Sachen Punkte schon recht gut aus. Mit dem 2:2-Remis gegen Gilching vergangenes Wochenende konnte der TSV Schwabmünchen nochmal einen wichtigen Zähler holen. Dennoch sind die Abstiegsränge noch nicht weit genug entfernt. Somit müssen die Schwabmünchner weiterhin punkten. Am Sonntag wartet dabei eine sehr schwere Aufgabe auf das Team von Cheftrainer Esad Kahric. Zu Gast in Schwabmünchen ist der Tabellenprimus, der 1. FC Sonthofen. Um 15 Uhr ist Anpfiff.

Mit dem 1. FC Sonthofen steht der Schwabmünchner Cheftrainer Esad Kahric seinem Ex-Klub gegenüber. Im Hinspiel gelang es den Schwabmünchnern, dem 1. FC Sonthofen einen Punkt abzuluchsen, denn dort trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Remis. Wenn es nach dem Schwabmünchner Trainer geht, darf sich das am Sonntag gerne wiederholen: „Ich hatte schöne fünf Jahre in Sonthofen und konnte schöne Erfolge feiern. Doch am Sonntag geht es um die Punkte und die brauchen wir. Natürlich braucht auch Sonthofen die Punkte, aber sie haben andere Ambitionen wie wir“, so Kahric. Dennoch ist dem Übungsleiter bewusst, dass dies eine schwere Aufgabe wird. Schließlich lässt der Tabellenstand der Sonthofener bereits Rückschlüsse auf die Qualität der Mannschaft ziehen. Mit 51 Punkten bilden sie derzeit die Spitze der Landesliga Südwest. In den Spielen nach der Winterpause haben die Sonthofener noch kein einziges Mal verloren. Auch vergangenes Wochenende konnten sie gegen Jetzendorf einen 4:0-Sieg einfahren. „Sonthofen ist in allen Linien sehr stark. Mit Hindelang und Haug haben sie Spieler, die sehr torgefährlich sind. Auch in Standardsituationen sind sie sehr stark“, schätzt Kahric den Gegner ein.

TSV Schwabmünchen muss sich nicht verstecken

Der TSV Schwabmünchen muss sich aber mit seiner Rückrunde nicht verstecken. Mit 23 Punkten haben die Menkinger bisher die beste Rückrunde der Landesliga Süd-West gespielt. Dennoch ist der Klassenerhalt immer noch ein Thema bei den Schwabmünchnern. Mit ihren 35 Punkten stehen die Schwarz-Weißen zwar auf dem zehnten Tabellenrang, haben jedoch lediglich acht Zähler Vorsprung auf den ersten Relegationsrang. Es ist also enorm wichtig, dass die Schwabmünchner ihren Lauf beibehalten und die letzten sieben Spieltage weiterhin Punkte sammeln, um sich von den gefährlichen Rängen zu entfernen. „Wir brauchen Punkte, denn wir sind noch nicht gesichert. Die anderen Mannschaften werden ebenfalls kämpfen und es wird sich in den nächsten Spieltagen an der Tabelle sicherlich noch einiges tun. Von daher müssen wir auf uns schauen und in jedes Spiel, das uns bevorsteht, reingehen, um zu punkten“, so Kahric.

Im letzten Spiel gegen Gilching konnte das Team von Trainer Kahric einen wichtigen Punkt erkämpfen. Generell zeigte sich Kahric mit der Leistung zufrieden, sieht aber auch noch Potenzial nach oben: „Ich denke, es war kollektiv eine gute Leistung. Uns haben einige Spieler gefehlt, was wir in offensiven Aktionen gemerkt haben. Doch generell können wir mit dem Punkt und der Leistung zufrieden sein“, so Kahric.

Personell gesehen muss der TSV Schwabmünchen im Spiel gegen Sonthofen weiterhin verletzungsbedingt auf Elias Reinert und Tim Uhde verzichten. Der zuletzt fehlende Maik Uhde ist wieder mit von der Partie.

Benedikt Berger und Tim Heckmeier haben Verträge verlängert

Neben der guten Rückrunde hat der TSV Schwabmünchen mit Blick auf die kommende Saison ebenfalls Grund zur Freude. Sowohl Benedikt Berger als auch Tim Heckmeier haben ihren Vertrag beim TSV Schwabmünchen verlängert. René Ott, der sportliche Leiter des TSV, zeigt sich darüber sehr glücklich: „Benedikt und Tim sind beide Spieler, die genau das mitbringen, was wir beim TSV Schwabmünchen sehen wollen. Sie sind beide jung, erfolgsorientiert und haben einen Top-Charakter“, schwärmt Ott. Sowohl Berger als auch Heckmeier haben sich unter Kahric einen Platz als Stammspieler erarbeitet, weshalb Ott sehr froh darüber ist, dass die Vertragsverlängerung zustande gekommen ist: „Die beiden sind Spieler mit der Perspektive zur Weiterentwicklung. Mit Esad Kahric haben sie einen erfahrenen Trainer, der ihnen bei ihrer Weiterentwicklung sehr helfen wird“, so Ott. Auch Cheftrainer Esad Kahric freut sich über die Verlängerung mit den beiden: „Es ist sehr schön, dass Benedikt und Tim ihre Verträge verlängert haben. Sie sind für uns wichtige Stammspieler.“

Laut Ott läuft die Kaderplanung für die kommende Saison im Allgemeinen mehr als zufriedenstellend: „In den Gesprächen mit potenziellen Spielern merken wir, dass Schwabmünchen wieder attraktiv für die Spieler ist. Das freut uns natürlich sehr.“