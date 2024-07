Zäher Auftakterfolg für Schwabmünchen

Erfolgreich, aber zäh. So lässt sich der Saisonauftakt in die Fußball Landesliga für den TSV Schwabmünchen wohl am Besten beschreiben. Der neue Coach Ben Enthart schickte mit Boyer, Krist, di Maggio, Leib und Vezaj gleich fünf Neuzugänge zum Anpfiff gegen den VfL Kaufering aufs Feld. Die Hausherren begannen schwungvoll und waren schnell tonangebend. Es dauerte gut zehn Minuten, ehe die Gäste ihren ersten Entlastungsangriff setzten konnten. Davon angestachelt, erhöhte Schwabmünchen den Druck, ließ aber die Gefährlichkeit vermissen - ein Problem das die Gastgeber den ganzen Abend verfolgte. So war es sinnbildlich, dass eine Einzelaktion die verdiente Führung der Schwabmünchner einleitete. Marcel Leib ließ im rechten Strafraumeck gleich zwei Kauferinger wie Slalomstangen aussehen, zog zur Grundlinie und bediente von dort Fatlind Vezaj, der nur noch zur Führung einschieben musste.

