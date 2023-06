Meistercup-Turnier in Königsbrunn

Die Meister aller Fußballklassen der Herren und Frauen von der A-Klasse bis zur Bezirksliga treffen in einem Blitzturnier aufeinander.

Der Bayerische Fußballverband (BFV) sucht zusammen mit seinem Partner Erdinger Weißbräu wieder den Meister der Meister. In fünf regionalen Vorrundenturnieren treten alle Meisterteams von der A-Klasse bis zur Bezirksliga in einem Blitzturnier auf Kleinfeld gegeneinander an. Die Besten qualifizieren sich für das Landesfinale am 8. Juli in Gaimersheim. Das Vorrundenturnier Südwest findet am Samstag, 1. Juli, im Königsbrunner Hans-Wenninger-Stadion statt. Ausrichter ist der SV Türkgücü Königsbrunn.

Die Auslosung am Montag ergab vier Gruppen bei den Herren und eine Gruppe bei den Frauen. Aus dem südlichen Landkreis sind der A-Klassen-Meister FSV Großaitingen, der Nachbar FC Kleinaitingen als Meister der Kreisklasse, die SpVgg Langerringen als Kreisligameister und das Topteam des TSV Bobingen als Meister der Bezirksliga dabei. In der Gruppe B kommt es zum Aufeinandertreffen der SpVgg Langerringen und des FSV Großaitingen.

Bei den Frauen ist der FSV Wehringen der Vertreter des südlichen Landkreises. In der Frauengruppe H spielen sechs Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“. Die 26 Herrenteams spielen in den Gruppen A bis F mit fünf beziehungsweise vier Teams zunächst auch jeder gegen jeden. Daraus qualifizieren sich die Besten für die Finalrunde mit Achtel-, Viertel- und Halbfinale bis zum Spiel um den dritten Platz und dem Finale.

Jede Partie dauert 15 Spielminuten mit einer zweiminütigen Pause. Das Turnier beginnt um 12 Uhr mit den Gruppenspielen der Herren. Die Spiele der Frauen finden dazwischen in vier Blöcken um 13.08 Uhr, 13.42 Uhr, 15.50 Uhr und 16.50 Uhr statt. Die Finalrunden der Herren beginnen um 15.30, das Finale steigt um 17.10 Uhr.

Die Plätze eins bis drei bei den Herren, sowie die Plätze eins und zwei bei den Frauen sind für das Landesfinale qualifiziert. Außerdem dürfen die Siegerteams des Rahmenwettbewerbs aus Torwandschießen und Torschussmessanlage am 8. Juli nach Gaimersheim fahren. Dort steigen dann auch die Meister aus den Verbandsligen in den Erdinger Meistercup ein.