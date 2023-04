Minikrise, Platzfehler und Hoffnungen

Während Kleinaitingen zur Unzeit schwächelt, bleibt Großaitingen weiter in der Spur Richtung Aufstieg.

So mancher Trainer war nach dem letzten Spieltag nicht unbedingt von den Platzbedingungen angetan. Nach dem langen Regen waren doch einige Unebenheiten auf dem sportlichen Grün zu beklagen. Unrund läuft es momentan auch bei Kleinaitingen, während die Nachbarn aus Großaitingen immer mehr vom Aufstieg träumen dürfen. Hoffen dürfen auch wieder die Mittelneufnacher in der Allgäuer Kreisklasse nach einem äußerst wichtigen Sieg.

Kreisklasse Augsburg Süd "Momentan ist irgendwie der Wurm drin. Zu viele Fehler und vorne einfach zu harmlos", resümierte Spielertrainer Johannes Ankermüller vom FC Kleinaitingen nach dem Spiel etwas geknickt. Beim 0:3 gegen Haunstetten lief irgendwie alles gegen den FCK, und der Tabellendritte nutzte seine Chancen eiskalt. "Gefühlt haben die viermal auf unser Tor geschossen und dreimal getroffen. Aber der Sieg war absolut verdient“", respektierte Ankermüller die Leistung des Gegners. Nun geht es gegen den SSV Margertshausen wirklich um viel. Sollte der FCK hier auch noch Punkte liegen lassen, könnte sich Haunstetten sogar auf Platz zwei vorbeischieben. Margertshausen kann nun befreit aufspielen, die Abstiegssorgen sind nach dem 3:1 gegen Untermeitingen endgültig weggeschossen. Haunstetten bekommt gleich das nächste Spitzenspiel gegen den Tabellenführer aus Kaufering serviert. Die beiden Aufsteiger sind im Endspurt um die Meisterschaft wieder hellwach. Das Hinspiel endete 2:2-unentschieden, und auch dieses Spiel dürfte äußerst ausgeglichen werden.

Sorgen beim SV Untermeitingen

Der SV Untermeitingen hat dagegen schwere Abstiegssorgen. Der SVU ist punktgleich mit dem TSV Fischach, der derzeit auf dem Relegationsplatz steht. Nun kommt der SV Hurlach, der wie Untermeitingen immer etwas knifflig auszurechnen ist. Die Oberbayern haben sich mit dem 2:0 in Wehringen ebenfalls aus der Gefahrenzone verabschiedet und könnten nun Untermeitingen richtig wehtun, wenn Fischach gleichzeitig sein Spiel zu Hause gegen Wehringen gewänne. Auch diese Partie ist Abstiegskampf pur. Wehringen steht nur vier Punkte vor Fischach und schwimmt mit den letzten Leistungen gefährlich nah am Wasserfall. Dort hängt die SpVgg Langenneufnach als Tabellenletzter schon fast über der Kante. Nun geht es zum TSV Ustersbach, gegen den in der Hinrunde der erste Sieg gelang. Sollten die Kicker von Sepp Schlögel nun das gleiche Kunststück noch einmal fabrizieren, sind die anderen Teams zumindest wieder auf Sichtweite. Ustersbach verlor nach guter Leistung in Walkertshofen unglücklich, aber wie heißt es so schön: Wenn du oben stehst, gelingt dir alles. Die Staudenelf von Bernhard Vogg hat derzeit einfach auch das Glück des Tüchtigen und konnte so mit einer vielleicht nicht ganz so prickelnden Leistung den Dreier doch noch an Land ziehen.

Nun hat Walkertshofen tatsächlich auch noch die große Chance, in das Aufstiegskarussell einzusteigen. Diesmal müssen die Lila-Weißen allerdings spielfrei zusehen. Die anderen Lila-Hosen aus Schwabegg hatten in Fischach keine Mühe und schoben sich geschmeidig auf Platz fünf vor. Zwar fehlen auf Platz vier schon 13 Punkte, aber nach einem sehr mäßigen Start haben sich die Männer von Peter Ziegler konstant nach vorn gearbeitet. Mit Inningen kommt nun ein Gegner, der in dieser Saison eher enttäuschte, aber im letzten Heimspiel Kaufering ein 4:4 abtrotzte.

Kreisklasse Allgäu 2 Hausaufgabe erfolgreich erledigt: Beim Mitabstiegskonkurrent SV Bedernau holte der TSV Mittelneufnach drei wichtige Punkte und schloss so auf die drei Mannschaften vor ihm auf. Jonas Nieberle und Christoph Kugelmann erzielten die Treffer für die Staudenelf in einer erwartet umkämpften Partie. Nun kommt mit Tabellenführer Bad Wörishofen eine nicht gerade angenehme Aufgabe ins Alfred-Leichtle-Stadion. Da muss der liebe Fußballgott wohl beide Augen zudrücken, wenn hier gepunktet werden will.

A-Klasse Augsburg Ein richtig spannendes Spitzenspiel sahen die Zuschauer in Großaitingen, das auch gerecht 1:1-unentschieden endete. Der Punkt brachte letztlich den Großaitinger Kicker etwas mehr als der Bobinger Reserve. Nun geht es für die Elf von Thomas Bock zu Türkgücü Königsbrunn, wo nach drei Niederlagen in Folge anscheinend die Luft raus ist. Der TSV Bobingen kann dagegen mal spielfrei die Füße hochlegen. Fast hätte es für Türk Bobingen auch zu einem Punkt gereicht, doch kurz vor Ende wurden die Hoffnungen per Elfmeter zum 2:1 für Mickhausen begraben. Übel erwischte es den SSV Bobingen beim 1:8 in Inningen. Der SSV erhält nun Besuch von den Aufstiegskollegen aus Mickhausen, Türk Bobingen bekommt vom SV Gessertshausen Besuch, der gerade richtig gut drauf ist. Nach dem 2:1 gegen den TSV Bobingen wurde nun auch Türkgücü mit 3:1 nach Hause geschickt. Spannung enthält auch das Spiel des Tabellendritten Langerringen gegen den Vierten Klosterlechfeld. Hier könnten die Klosteraner mit einem Sieg punktgleich aufschließen. Schließlich empfängt noch Reinhartshausen den TSV Königsbrunn. Reinhartshausen wartet nun seit acht Spielen auf einen Sieg und zudem im Jahr 2023 auch noch auf das erste Tor.

B-Klasse Augsburg Da ist noch eine kleine Rechnung offen: Im Hinspiel kassierte Schwabegg in Lagerlechfeld seine erste Niederlage und möchte sich nun gerne dafür revanchieren. Die Lechfelder verabschiedeten sich mittlerweile aus dem Aufstiegskampf und verloren zuletzt gegen den Tabellenzweiten Schwabmünchen knapp mit 2:3. Der SVS kann dagegen zumindest schon mal den Kühlschrank für die Meister-Getränke in Position bringen, wenn in den letzten Spielen nicht mehr allzu viel verkehrt läuft. Einzig Schwabmünchen kann hier der Elf von Stefan Götz noch realistisch gefährlich werden. So geht Schwabmünchen nun gegen den TSV Walkertshofen auch als klarer Favorit ins Spiel. Der Tabellendritte Obermeitingen ist diesmal spielfrei, sitzt aber sicher im Sattel. Straßberg muss zur Reserve nach Kleinaitingen und könnte mit einer konzentrierten Leistung vom Tabellennachbarn vielleicht ein Pünktchen mit nach Hause nehmen.