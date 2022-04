Fußball-Nachlese

Der Spieltag der Vorentscheidungen

Die Verletztenliste wird immer länger beim TSV Schwabmünchen. Am Sonntag hat es Turgay Karvar erwischt (am Boden).

Plus Schwabmünchen kann nur noch ein Wunder in der Bayernliga halten, und Türkgücü Königsbrunn kann seine Aufstiegshoffnungen wohl begraben.

Von Elmar Knöchel

In Schwabmünchen gab es so etwas wie ein Endspiel. Denn sollte es noch eine reelle Chance auf den Klassenerhalt in der Bayernliga geben, war ein Sieg über den FC Deisenhofen so etwas wie eine Pflichtaufgabe. Doch daraus wurde nichts. Die Gäste aus dem oberbayerischen Vorort von Oberhaching erwiesen sich in jeder Beziehung als zu stark. So gab es für den TSV Schwabmünchen nichts zu holen und man verlor, völlig verdient, mit 1:3.

