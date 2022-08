Fußball Nachlese

Freud und Leid in Königsbrunn

Plus Während der FC Königsbrunn in der Kreisliga aufhorchen lässt, läuft es beim Nachbarn TSV alles andere als rund. Durchwegs zufrieden ist man dagegen bei den Top-Teams.

Von Christian Kruppe und Norbert Staub

Gleich zwei Siege in Folge fuhr der TSV Schwabmünchen in der Landesliga ein, nachdem man zuvor in 24 Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis geblieben war. Nach dem 2:1 am Mittwoch gegen Erkheim hatte Abwehrspieler Lucas Kusterer noch gesagt, dass er erst mal eine Nacht darüber schlafen müsste. Das war nach dem deutlichen 3:0 gegen Gersthofen nicht mehr nötig. Schon von Weitem war erkennbar, dass er den zweiten Erfolg in Serie realisiert hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

