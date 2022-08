Hängepartie bei Türkgücü Königsbrunn geht weiter

Plus Immer noch ist unklar, wer am kommenden Spieltag beim Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn auf der Bank sitzt.

Nach dem Rücktritt der beiden Spielertrainer René Hauck und Erdinc Kaygisiz herrschte erst mal eine Woche Funkstille beim SV Türkgücü Königsbrunn, weil die beiden mit einer Fußballschule in Schwangau unterwegs waren. Am Sonntagabend kam es dann zu einer längeren Aussprache mit den Vereinsvorständen. Dabei wurde aber noch keine Entscheidung getroffen.