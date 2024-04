Kann Bobingen schon für die Bezirksliga planen?

Entlang der Singold schwindet der Mut. Für Bobingen ist nach der Klatsche in Olching die Chance auf den Klassenerhalt gering und auch Langerringens Bezirklsligazeit scheint zu enden. Einzig Schwabmünchen könnte noch ein versöhnlicher Abschluss gelingen.

Bis zum Spiel am vergangenen Samstag machten sich die Verantwortlichen in Bobingen noch berechtigte Hoffnungen, auf den letzten Relegationsplatz springen zu können und so eventuell doch noch die Kasse halten zu können. Nach der schwachen Leistung und der 1:4 Niederlage am Samstag scheint der Abstieg allerdings kaum noch abwendbar. Dazu bräuchte es mittlerweile ein veritables Fußballwunder. Der Bobinger Auftritt in Olching hinterließ bei den Fans einige Fragezeichen. Zum einen wurde diskutiert, ob es eine glückliche Entscheidung war, den etatmäßigen Abwehrorganisator Sandro Burghard eine Halbzeit lang auf der Bank schmoren zu lassen. Denn das zeigte Folgen. Die zuletzt relativ stabil stehende Bobinger Deckung zeigte sich auffällig unsortiert. Und durch offensichtliche Abwehrfehler führte Olching bereits nach zwölf Minuten mit 2:0. Danach wurde das Bobinger Spiel zwar besser, blieb aber nach vorne, wie schon oft im Laufe der Saison, viel zu harmlos. Der gefährlichste Angreifer der Bobinger, U23-Torjäger Florian Kohler, saß bis kurz vor der Halbzeit ebenfalls auf der Bank, obwohl zwei Tore aufzuholen waren. Erst nach einer Verletzung von Manuel Hampp wurde er eingewechselt. Stürmer für Stürmer. In der zweiten Halbzeit war Olching über lange 20 Minuten die spielbestimmende Mannschaft. Ein Bobinger Aufbäumen war nicht wirklich zu erkennen. Erst nach dem dritten Tor der Olchinger zeigte der TSV Bobingen eine spürbare Reaktion und verstärkte die Offensivbemühungen. So kam dann schließlich auch Florian Kohler zu seinem ersten Landesligatreffer. Doch das reichte nicht. Am Ende stand ein 1:4, das die Hoffnungen, die Klasse doch noch halten zu können, auf ein Minimum schrumpfen lässt.

Das Bobinger Restprogramm ist anspruchsvoll

Wie Abstiegskampf geht, zeigten an diesem Wochenende die direkten Konkurrenten um den Relegationsplatz Aufkirchen und Gilching. Während Aufkirchen in Ehekirchen ein überraschender 3:2-Erfolg gelang, schoss der TSV Gilching im eigenen Stadion den ebenfalls abstiegsbedrohten VfL Kaufering mit 6:2 ab. Somit beträgt der Abstand des TSV Bobingen auf den vorletzten Platz jetzt fünf Punkte. Bis zum Relegationsplatz 16 sind es gar sechs Zähler. Bei vier verbleibenden Spielen in der Saison ist das rechnerisch zwar immer noch machbar, in der Realität dürfte es aber sehr schwierig sein. Zumal Aufkirchen und Gilching beide noch ein Spiel weniger als der TSV Bobingen absolviert haben. Außerdem hat es das Restprogramm der Bobinger in sich. Von den restlichen vier Spielen sind die kommenden drei Auswärtsspiele. Das erste davon ist das Match am kommenden Samstag in Kempten. Dass Bobingen dort ein Sieg gelingen könnte, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber doch unwahrscheinlich. Denn der FC Kempten, der vor der Saison als Ziel den Aufstieg in die Bayernliga ausgegeben hatte, ist durchaus noch im Aufstiegsrennen dabei. Zumindest der Relegationsplatz zum Aufstieg ist dort noch in direkter Sichtweite. Den TSV Bobingen wird also in Kempten ein heißer Tanz erwarten.

Spielabsage für Schwabmünchen Fluch und Segen zugleich

Unfreiwillig in der Zuschauerrolle waren die Landesligakicker des TSV Schwabmünchen am Wochenende. Aufgrund des Wintereinbruchs im Allgäu musste die Partie in Durach ausfallen. "Eigentlich schade, denn die Mannschaft war am Freitag beim Abschlusstraining richtig gut drauf", so Spielleiter Manfred Bock. Die Vorzeichen, endlich die Sieglos-Serie zu beenden standen vielleicht nicht schlecht. Trotzdem kann Bock der Sache auch etwas gutes abgewinnen: "Zwar sind viele zuletzt verletzte Spieler wieder zurückgekommen, aber komplett fit sind nicht alle. Jetzt haben die nochmal eine Woche Zeit, die Wunden zu lecken." Am Sonntag steht dann die Partie gegen Gilching an, die für Bock durchaus vorentscheidend sein kann. Ein Erfolg gegen die Oberbayern dürfte die gröbsten Schwabmünchner Abstiegssorgen beenden. Dann können Schwarz-Weißen auch die Kaderplanungen weiter vorantreiben. "Wir sind schon auf einem guten Weg", verrät Bock.

Vorentscheidung um den Abstieg in der Bezirksliga vertagt

Wegen Spielausfällen wurden einige Vorentscheidungen in der Abstiegsfrage vertagt. In den Allgäuer Hochlagen Oberstdorf und Niedersonthofen, sowie in Langerringen wurden die Partien wetterbedingt abgesagt. Die Verantwortlichen der SpVgg Langerringen befürchteten, dass ihr Spielfeld nach den heftigen Regenfällen ruiniert würde und sagten deshalb alle Heimspiele ihrer Mannschaften ab. Da auch der unmittelbare Konkurrent um den Relegationsplatz, der um einen Punkt besser dastehende FC Heimertingen, nicht in Oberstdorf spielen konnte, bleibt die Situation unverändert. Positiv für die Langerringer ist immerhin die 1:4-Heimniederlage des TSV Ottobeuren gegen den TSV Babenhausen. Damit bleiben die Ottobeurer trotz einem Spiel mehr punktgleich hinter der SpVgg und der direkte Vergleich spricht nach dem 2:2 am vergangenen Donnerstag und dem 4:1-Hinspielsieg für Langerringen. Dagegen ist der TSV Haunstetten mit dem dritten Sieg in Folge (2:1 gegen SpVgg Kaufbeuren) schon fünf Punkte voraus. Langerringen muss sich wohl mit dem FC Heimertingen um die Teilnahme an der Abstiegsrelegation streiten. Es sei denn, die SpVgg legt in den ausstehenden fünf Spielen noch eine Siegesserie im Endspurt hin.

Für den SV Türkgücü Königsbrunn bedeutete der Ausfall des Derbys in Langerringen eine Verschnaufpause vor den beiden Spielen gegen die beiden Spitzenteams. Schon am Mittwoch tritt das Team von Trainer Paolo Maiolo zum Nachholspiel beim Tabellenzweiten FC Thalhofen an und am Sonntag kommt der Spitzenreiter SV Cosmos Aystetten nach Königsbrunn. Da die Thalhofer durch ihren 4:0-Sieg in Wiggensbach und dem 1:1 der Aystetter gegen den SV Mering nur noch zwei Punkte Rückstand haben, könnte Türkgücü also das Zünglein an der Waage im Meisterschaftskampf spielen.

Der FC Königsbrunn macht es wie Leverkusen

In der Kreisliga scheint sich der FC Königsbrunn den neuen Deutschen Meister Bayer Leverkusen zum Vorbild genommen zu haben. Die Leichtigkeit des Siegens ist dem Team von Trainer Christian Jaut zwar irgendwie abhandengekommen, aber mit Siegeswillen schafft es immer wieder in den letzten Spielminuten das entscheidende Tor zum Erfolg. Der Lohn dafür sind aktuell acht Punkte Vorsprung auf den ebenfalls siegreichen Tabellenzweiten SpVgg Lagerlechfeld und zwölf auf den TSV Zusmarshausen. Auch wenn die Verfolger noch mit einem beziehungsweise zwei Spielen im Rückstand sind, dürften sie den Zug zur Meisterschaft der Königsbrunner kaum aufhalten können. Hinter dem Führungstrio kann der ASV Hiltenfingen auf dem vierten Platz ein ruhiges Leben führen. Nach dem glanzlosen Sieg bei der Augsburger Viktoria können die Hiltenfinger diesen Platz am Donnerstag um 18 Uhr im Nachholspiel beim Tabellensechsten TSV Pfersee weiter untermauern. Dem FC Kleinaitingen gelang mit dem 2:1-Heimsieg über die SpVgg Westheim ein Befreiungsschlag. Dadurch sprang das Ankermüller-Team vom Relegationsplatz 14 auf den neunten Platz. Doch der Vorsprung auf den Relegationsplatz 13 beträgt nur zwei und der auf den direkten Abstiegsplatz 15 auch nur fünf Punkte. Da müssen die Kleinaitinger also schon noch Punkte im Restprogramm sammeln.