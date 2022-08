Prächtige Derbystimmung und Bobinger Sorgen

Plus Eigentlich könnte die Stimmung beim TSV Bobingen prächtig sein, doch derzeit stehen die Fußballer ohne Abteilungsleiter da.

Einiges geboten war in Bobingen. Doch es gab nicht nur spannende Spiele auf den Plätzen zu sehen. Auch neben den Spielfeldern tat sich etwas. Die verletzungsbedingte Personalnot der Bobinger Bezirksligamannschaft ist ja bereits seit der ersten Woche der noch jungen Saison ein Thema. Nachdem die Bobinger Kicker gleich zu Beginn vier Spiele in einer Woche absolvieren mussten, gibt es eine lange Verletztenliste. Jetzt tun sich aber auch Lücken neben dem Platz auf.