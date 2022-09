Fußball-Nachlese

Schwabmünchen künftig ohne Muth

Plus Nach mehr als acht Jahren erfolgreicher Arbeit legt der Teammanager sein Amt nieder. Die Nachfolge ist noch offen

Bis auf die Torflut in einigen Kreisklassenspielen war es ein gewöhnliches Fußballwochenende. Dort fielen in sechs Partien 36 Tore, die meisten (zwölf) beim Wehringer 8:4-Erfolg in Margertshausen, am deutlichsten war das Untermeitinger 9:0 gegen hoffnungslos überforderte Langenneufnach. Im Vorjahr ist die Staudenelf dem Abstieg noch knapp von der Schippe gesprungen, heuer stehen bisher die Zeichen klar auf A-Klasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

