Schwabmünchens Trainer sieht noch Luft nach oben

Plus Zufriedene Bobinger, enttäuschte Türkgücü-Kicker und Schwabmünchner, die nicht so recht wissen, wie sie das Unentschieden einordnen sollen – die Fußball-Nachlese.

Zufrieden oder nicht – das war die Frage in Schwabmünchen nach dem 1:1 gegen Illertissens zweite Mannschaft. Auf der einen Seite "steht die vielleicht beste Halbzeit, seit ich hier bin", wie Trainer Esad Kahric über die erste Hälfte spricht. Auf der anderen Seite steht eben "nur" ein Punkt, weil es die Schwabmünchner versäumten, ihre über weite Strecken vorhandene Überlegenheit auf die Anzeigetafel zu bringen.