Fußball Nachlese

vor 31 Min.

Schwabmünchens Trainer steht zur Disposition

Nach drei Niederlagen zum Auftakt steht auch Trainer Florian Fischer in der Kritik.

Plus Beim TSV Schwabmünchen ist Feuer unterm Dach. Abteilungsleiter Germar Thiele betont, dass alles zur Disposition steht – auch der Trainer.

Von Norbert Staub

Es ist eine Horror-Bilanz, die die Fußballer des TSV Schwabmünchen aufzuweisen haben: 22 Spiele stehen sie nun schon ohne Sieg da – das letzte Mal konnten sie im Oktober 2021 mit 2:0 in Hallbergmoos gewinnen. Abgeschlagen stieg man aus der Bayernliga in die Landesliga ab, doch auch in der neuen Liga wurde es nicht besser: Drei Spiele, drei Niederlagen lautet die ernüchternde Bilanz von Trainer Florian Fischer, der das Team im Februar 2022 übernommen hatte.

