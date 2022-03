Fußball-Nachlese

Spielabsagen machen Schwabmünchen zu schaffen

Plus Erneut musste ein Spiel des TSV Schwabmünchen wegen Corona abgesagt werden. Das hat nicht nur sportliche, sondern auch organisatorische und finanzielle Folgen.

Von Norbert Staub

Sechs Spiele in drei Wochen stehen für den TSV Schwabmünchen nun auf dem Programm: Am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr) wird die Partie gegen 1860 München II nachgeholt, am Sonntag, 27. März, steht das Heimspiel gegen Ismaning an (14 Uhr), am Mittwoch, 30. März, das Derby in Landsberg (18.30 Uhr), am Samstag, 2. April, das Auswärtsspiel bei Ingolstadt II und am Dienstag, 5. April, das Derby gegen Schwaben Augsburg. Durch die zahlreichen Spielausfälle wegen Corona-Erkrankungen im Schwabmünchner Team wartet also nun ein knüppelhartes Programm auf den abstiegsbedrohten Bayernligisten mit drei Englischen Wochen. "Vielleicht haben wir ja dann einen Lauf", hofft Abteilungsleiter Germar Thiele. Und Trainer Florian Fischer sagte im Interview mit unserer Zeitung: "Die vielen Spiele in den nächsten Wochen machen es auch nicht einfacher, aber wir können nichts daran ändern. Wir müssen schauen, dass wir elf Leute zusammenbringen." Doch auch organisatorisch und finanziell stellen die verschobenen Spiele die Schwabmünchner vor Herausforderungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

