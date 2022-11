Viele neue Gesichter bei Türkgücü Königsbrunn

Plus Bei Türkgücü Königsbrunn gibt es viele neue Gesichter und der TSV Schwabmünchen verabschiedet sich aus der Abstiegszone - unsere Fußball-Nachlese.

Natürlich hat beim SV Türkgücü Königsbrunn niemand Wunderdinge vom neuen Trainer Helmut "Bobby" Riedl erwartet, aber ein Sieg zum Einstand wäre schon schön gewesen. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn Kissinger SC steckt das Team endgültig im Abstiegskampf. Die Verpflichtung von Trainer Riedl und dem neuen sportlichen Leiter Werner Muth ist langfristig für den Aufbau einer verstärkten Mannschaft in der Frühjahrsrunde gedacht. Im Spiel gegen Kissing saßen beide erstmals auf der Coachingbank.