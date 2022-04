Fußball Nachlese

15:13 Uhr

Vom Kaffeekränzchen zwischen die Pfosten

Gleich zweimal an einem Nachmittag musste Klosterlechfelds Tobias Pientschik ran, der vom Kaffeekränzchen auf den Fußballplatz gerufen worden war.

Plus Für neun Spieler und einen Trainer waren am Osterwochenende die Spiele nach diversen Karten vorzeitig beendet. Warum für einen Torhüter Kaffee und Kuchen ausfallen musste.

Von Christian Kruppe und Norbert Staub

Ungläubig blickt Langerringens Trainer Klaus Köbler nach oben. Schiedsrichter Andreas Häfele steht direkt vor ihm und reckt die Rote Karte weit nach oben. So weit, dass der 1,73 Zentimeter große Köbler den Kopf schon in den Nacken legen muss, um zu erfassen, was gerade geschieht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

