Wo es beim TSV Schwabmünchen hakt

Die Schwabmünchner Landesliga-Fußballer haben gegen den Spitzenreiter verloren, was an sich keine Überraschung ist. Doch das Spiel zeigte, woran es hakt.

Mit 1:4 haben die Landesligafußballer des TSV Schwabmünchen gegen Spitzenreiter Sonthofen verloren und dabei ihr großes Problem offenbart: Fehlen im Mittelfeld Akteure wie Tim Uhde und Thomas Rudolph, dann tut sich die Kahric-Elf schwer, eine Brücke von der Abwehr zum Angriff zu schlagen. Die Folge war am Sonntag unübersehbar: Schwabmünchen konnte sich im Lauf der Partie kaum aus den Fesseln der Sonthofer befreien, waren sie dann in Ballbesitz, war dieser oft wieder weg.

Trainer Esad Kahric will die Niederlage nicht am Fehlen der beiden Mittelfeldspieler und Stürmer Dennis Lechner aufhängen, jedoch bleibt es unverkennbar, was für die Schwabmünchner Zukunft ein großer Vorteil sein wird, aber derzeit zum Problem werden kann: Die Mannschaft ist extrem jung, gerade einmal sieben Spieler sind älter als 23 Jahre. Und wenn dann, gerade im Zentrum, erfahrene Kräfte wegfallen, macht sich eine fehlende ordnende Hand bemerkbar. Oder wie es Esad Kahric ausgedrückt hat: "Manchmal waren wir zu grün." Da ist es vielleicht ganz gut, dass am kommenden Wochenende das durchaus "sinnfreie" Spiel gegen Unterhaching ansteht – so haben die angeschlagenen Akteure eine Woche länger Zeit, wieder fit zu werden.

TSV Bobingen bleibt Tabellenführer

Der TSV Bobingen bleibt Tabellenführer in der Bezirksliga. Doch es gibt eine wichtigere Erkenntnis: Der TSV kann neuerdings auch "zu null". Denn zwei 1:0-Siege, einer letzte Woche in Thalhofen, der zweite auf heimischem Platz gegen Oberstdorf, führten dazu, die Spitze der Bezirksliga zu übernehmen. Das spricht dafür, dass sich die Abwehr, trotz einiger verletzungsbedingter Umstellungen, mittlerweile gut stabilisiert hat. Vor allem Hüseyin Tomakin, Sandro Burghard und Nicolai Petereit machen dort einen hervorragenden Job. "Wir wollten auf keinen Fall in einen Konter laufen", sagte dann auch Bobingens Trainer Sebastian Jeschek nach dem Spiel gegen den FC Oberstdorf. Denn man habe gewusst, dass die Allgäuer sehr schnell umschalten und dann oft gefährlich vors Tor kommen. Das habe man sehr gut verhindert. Dass dann ausgerechnet Florian Gebert das entscheidende Tor erzielte, könnte fast aus einem Hollywood-Drehbuch für dieses Spiel stammen. Denn vor dem Anpfiff war der Bobinger Toptorjäger von unserer Heimatzeitung als " Sportler des Jahres" im Landkreis ausgezeichnet worden.

Für die U23 der Bobinger lief es dagegen weniger gut. Mit einer überraschenden - jedoch nicht unverdienten - Niederlage ist die Aussicht auf einen direkten Aufstieg in die Kreisklasse wohl nur noch theoretischer Natur. Mit einem Punkt Rückstand auf den FSV Großaitingen, der aber zwei Spiele weniger hat, scheint es eher unwahrscheinlich, noch einmal an die Tabellenspitze zurückzukehren. Somit wird es wohl wieder auf die Relegation hinauslaufen. Damit haben die Bobinger in der letzten Saison keine guten Erfahrungen gemacht. Sie mussten sich überraschend der SpVgg Langenneufnach geschlagen geben und ein weiteres Jahr in der A-Klasse zubringen.

Auch für den SSV Bobingen lief es erwartungsgemäß schlecht. Gegen den Tabellendritten Langerringen II gab es auf eigenem Platz ein klares 0:3. Wobei alle Tore erst in der zweiten Halbzeit fielen. Fast schon ein knappes Ergebnis erreichte der Türk SV Bobingen. Auf eigenem Platz musste man sich dem FSV Inningen II "nur" mit 0:3 geschlagen geben.

Zwei Rote Karten nach dem Schlusspfiff

Beim Kreisligaspiel des ASV Hiltenfingen gegen den TSV Göggingen gab es nach dem Schlusspfiff noch zwei Rote Karten. Schiedsrichter Julien Seiler vermerkte im Spielbericht sowohl gegen Maximilian Geißler vom ASV Hiltenfingen, als auch gegen den Gögginger Adnan Jusic "Rot in Minute 90+3". Was war da passiert?

Unmittelbar nach dem Abpfiff ließ der Hiltenfinger Kapitän Maximilian Geißler seinen Frust über die vergebenen Torchancen beim 1:1, mit den sinngemäßen Worten, "gegen so eine Drecksmannschaft nicht zu gewinnen", lautstark heraus. Die Worte fielen zwar abgewandt, waren aber von den Gögginger Spielern deutlich zu hören. Adnan Jusic ging deshalb Geißler nach und stellte sich vor ihm auf. In aggressiver Stimmung stieß Jusic mit dem Kopf gegen Geißler und schubste ihn so, dass Maximilian Geißler rückwärts umfiel. Schiedsrichter Seiler zeigte Jusic noch auf dem Spielfeld die Rote Karte und schickte Geißler in die Kabine. Dort sagte er ihm, dass er eine Meldung machen werde, die einer Roten Karte gleichkommt. Geißler entschuldigte sich danach bei den Gögginger Spielern, allerdings verweigerte ihm Adnan Jusic den Handschlag.

Für den ASV Hiltenfingen ist die zu befürchtende Sperre ihres Kapitäns im Abstiegskampf besonders bitter, zumal dessen Bruder Ferdinand Geißler wegen seines Schlüsselbeinbruchs aus dem Derby gegen Langerringen bis zum Saisonende ausfällt.

Daniel Raffler geht in die sechste Saison bei der SpVgg Lagerlechfeld und wird weiter das Kommando haben. Ihm zur Seite steht auch weiterhin Roland Hausner. Dies gab der Verein jetzt bekannt. Bei der zweiten Mannschaft hingegen gibt es eine Änderung. Für Stefan Hartmeyer steht Dennis Jung als Co-Trainer an der Seitenlinie. Mit Trainer Christopher Lindner, der mittlerweile seit drei Jahren im Amt ist, geht man auch in die kommende Spielzeit.

Tops und Flops des Spieltages

Top des Spieltags Mit dem ersten Sieg nach der Winterpause macht der FC Königsbrunn die Kreisliga wieder spannend. Nach dem klaren 4:1-Sieg wird es eng an der Tabellenspitze. Kann der FC Königsbrunn den Rückenwind nutzen, könnte das Team sogar selbst noch einmal ins Titelrennen eingreifen. Denn der FC hat ein Spiel weniger als das Spitzenduo und am kommenden Wochenende spielen die beiden Mannschaften an der Spitze gegeneinander.

Die Spieler des Tages Das sind Walter Seckler vom FC Kleinaitingen und Erdinc Kaygisiz vom FSV Großaitingen. Beiden gelang in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick. Der Großaitinger Kaygisiz legte in der zweiten Halbzeit mit einem Elfmeter sogar noch einen vierten Treffer nach.

Das Spiel ist aus, wenn der Schiedsrichter abpfeift Manchmal aber auch nicht. Das zeigte sich bei der Partie zwischen Hiltenfingen und Göggingen. Nach dem Schlusspfiff gerieten zwei Spieler aneinander. Zuerst verbal, dann handgreiflich. Einer der beiden bekam noch auf dem Platz die Rote Karte gezeigt. Den anderen erwischte es in der Kabine. Beide wird wohl eine Sperre erwarten. Fazit: Nicht immer ist das Spiel mit dem Schlusspfiff beendet.

Wieder einmal gab es Wetter Landauf, landab ist es windig, kalt und oftmals nass. So macht Fußball keinen Spaß. Weder den Zuschauern, noch den Spielern. Das Hauptproblem war der Regen. Den konnten nicht alle Plätze in der Region wegstecken. So kam es zu einigen Spielausfällen. In der Kreisklasse mussten die Spiele in Schwabegg und Ustersbach abgesagt werden. In der B-Klasse fielen ebenfalls die Spiele in Schwabegg und Ustersbach sowie das in Gessertshausen aus.

Flop des Tages Beim Derby im strömenden Regen von Königsbrunn gab es für den ersatzgeschwächten Tabellenführer der Kreisliga nichts zu holen. Beim 1:4 gegen den FC Königsbrunn vergab Langerringen auch noch einen Handelfmeter. Mit drei Niederlagen aus den letzten drei Spielen zeigt die Leistungskurve der Lechfeldkicker eindeutig nach unten. Und gerade jetzt, zu einem für Langerringen ungünstigen Zeitpunkt, steht in der kommenden Woche das Nachbarschaftsduell mit der SpVgg Lagerlechfeld an.