Paolo Maiolo wird Trainer bei Türkgücü Königsbrunn

Bis zum Saisonende führt Helmut Riedl das Team und unterzieht sich dann einer Hüftoperation. Maiolo übernimmt im Sommer.

Eine überraschende Personalie gibt es beim Bezirksligisten SV Türkgücü Königsbrunn: Paolo Maiolo, lange Zeit Trainer beim TSV Schwabmünchen, übernimmt zur neuen Saison das Team.

Der Vorstand stellt die Weichen für die neue Saison und dabei ist den Brüdern Cüneyt und Mehmet Celik mit der Verpflichtung des erfahrenen Trainers Paolo Maiolo ein echter Coup gelungen.

Nach seiner Zeit als Trainer des damaligen Bayernligisten TSV Schwabmünchen übernahm der 52-jährige Maiolo im Herbst 2022 die A-Junioren des FV Illertissen, die er noch bis zum Saisonende in der Bezirksoberliga trainiert. Dann hat er dort seine Mission erfüllt, die jungen Spieler an das U 19-Team in der Junioren-Bayernliga heranzuführen. „Ich bin dem Illertisser Sportvorstand Karl-Heinz Bachtaler sehr dankbar, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, bei einem professionell geführten Verein zu arbeiten“, sagt Maiolo.

Für seinen Wechsel zum SV Türkgücü Königsbrunn nennt er vier Gründe. Die Vereinsführung sei seriös und bodenständig, die sportliche Perspektive extrem reizvoll und die Nähe zu seinem Wohnort Bobingen sehr angenehm. Und schließlich könne er wieder mit dem sportlichen Leiter Werner Muth zusammen arbeiten, mit dem er beim TSV Schwabmünchen sehr erfolgreiche Jahre hatte.

Werner Muth sagte dazu: „Paolo Maiolo hatte immer einen guten Draht zu den Spielern und ist besonders gut geeignet für die Führung einer interkulturellen Mannschaft, wie sie Türkgücü hat“. Cüneyt Celik ist froh, nach Helmut Riedel wieder einen Trainer mit Autorität und 18-jähriger Erfahrung nach zuletzt schlechteren Erfahrungen mit Spielertrainern verpflichtet zu haben. Helmut Riedel hatte schon zu Beginn der Winterpause erklärt, dass er sich nach dieser Saison im Juli einer Hüftoperation unterziehen und deshalb längere Zeit pausieren muss. Nach seiner Genesung will er dem Verein weiter zur Verfügung stehen.