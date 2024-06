Fußball Relegation

vor 49 Min.

Die SpVgg Lagerlechfeld stürmt in die Bezirksliga

Plus Im Endspiel der Aufstiegsrunde gegen die TSG Thannhausen feiern die Lechfelder einen 4:1 Sieg. Zwei Klassepartien in einer Woche führten zum Ziel

Von Hieronymus Schneider

Die SpVgg Lagerlechfeld hat den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Im Endspiel der Aufstiegsrelegation in Aystetten fiel der Sieg gegen die TSG Thannhausen mit 4:1 noch um zwei Tore höher aus als im Halbfinale am Mittwoch gegen den BC Aichach.

Dabei begann die Partie mit einer Schrecksekunde. In der dritten Minute zog der Thannhauser Stürmer Daniel Bobitiu gefährlich in den Lechfelder Strafraum, Torwart Mario Pachera eilte ihm entgegen und Ralf Pawollek verhinderte den Torschuss, in dem er von der Seite einhakte. Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Ahmet Cam trat an, aber Pachera wehrte den Schuss ab und hielt den Ball im Nachfassen fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

