Schlechte Erinnerungen an Durach

Die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen erwarten am Sonntag Durach. Im Hinspiel gab es eine bittere Niederlage. Was man sich diesmal vorgenommen hat.

Es war eine der höchsten Niederlagen der bisherigen Saison, die der TSV Schwabmünchen gegen den VfB Durach hinnehmen musste. Nun hat man am Wochenende die Möglichkeit, dies wieder gutzumachen. Am Sonntag um 15 Uhr findet die Partie in Schwabmünchen statt.

Im Hinspiel kassierte der TSV Schwabmünchen eine 0:5-Niederlage gegen Durach. "Wir haben in Durach eine sehr schlechte Leistung gezeigt. Wir haben früh das 1:0 bekommen und haben es dann nicht geschafft, das Umschaltspiel unseres Gegners in den Griff zu bekommen. Jetzt heißt es neues Spiel, neues Glück", so der Schwabmünchner Cheftrainer Esad Kahric.

Der VfB Durach steht derzeit auf dem siebten Tabellenrang mit insgesamt 35 Punkten. 21 konnten sie davon in fremden Stadien erreichen, was sie zu einer sehr starken Auswärtsmannschaft macht. "Die vielen Auswärtspunkte zeigen, dass Durach auch auswärts sehr kompakt und gefährlich ist", so Kahric. Vor allem der Offensivmann Tobias Seger machte den Schwabmünchnern im Hinspiel zu schaffen, wo er ihnen drei Tore einschenkte. "Im Hinspiel haben wir zu spüren bekommen, dass Durach sehr stark im Umschaltspiel ist. Wir müssen wachsam sein, dass wir nicht wieder in Konter reinlaufen", warnt Kahric. "Generell ist unser Gegner eine sehr kompakte und robuste Mannschaft. Sie spielen mit viel Emotion und Leidenschaft und haben eine gute Qualität", schätzt Kahric den kommenden Gegner ein.

Der TSV Schwabmünchen konnte am vergangenen Wochenende dank des Jokertors in der Nachspielzeit wichtige drei Punkte aus Weißenburg mitbringen. Nun stehen sie auf dem zehnten Rang mit 31 Punkten und konnten sich wieder ein Stückchen mehr von den Relegationsrängen entfernen. "Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage nach der Winterpause können wir schon sagen, dass wir ganz gut wieder in die Saison gestartet sind. Natürlich war die Niederlage gegen Gersthofen schmerzhaft, aber letztes Spiel gegen Weißenburg konnten wir wieder punkten", reflektiert Kahric die bisherigen Spiele. Mit dem Spiel gegen Weißenburg zeigt sich der Schwabmünchner Übungsleiter generell zufrieden: "Die Mentalität und Leidenschaft haben gepasst. Die Jungs haben alles rausgeholt und natürlich hast du mit dem späten Siegtreffer auch ein wenig Glück", so Kahric.

TSV Schwabmünchen rechnet sich was aus

Für das Spiel am Sonntag rechnet sich der Schwabmünchner Coach definitiv etwas aus: "Es ist ein wichtiges Spiel – wie jedes Spiel. Wir werden versuchen, auf einen Dreier zu spielen." Damit dies gelingt, möchte Esad Kahric aber von seiner Mannschaft noch ein wenig mehr sehen: "In beide Richtungen geht immer noch ein bisschen mehr. Auch offensiv müssen wir noch konsequenter werden. Wir haben in den letzten Spielen immer ein Tor geschossen, aber da geht noch mehr. Wir schießen nicht viele Tore, aber bekommen auch nicht viele." Auch bei den individuellen Fehlern erhofft sich Kahric Verbesserungen: "Wir sollten unsere individuellen Fehler beseitigen. Dafür ist natürlich in gewisser Weise auch jeder Spieler für sich verantwortlich", so Kahric weiter.

Die Personallage für Sonntag schaut beim TSV Schwabmünchen bisher gut aus. Lediglich auf der Torwartposition wird es höchstwahrscheinlich zur Veränderung kommen: Elias Reinert wird wahrscheinlich verletzungsbedingt ausfallen, weshalb Soma Orban wieder im Tor stehen wird. Dieser musste zuletzt auf der Bank Platz nehmen. Was die anderen Personalien angeht, schaut es laut Kahric im Moment gut aus, aber man müsse noch abwarten, denn es könne immer noch etwas dazukommen.