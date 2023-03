Schwabmünchen arbeitet mit den Löwen zusammen

Die Schwabmünchner Fußballer kooperieren mit dem TSV 1860 München im Jugendbereich. Wie das aussehen soll.

Der TSV 1860 München ist seit Jahrzehnten für seine gute Nachwuchsarbeit bekannt und gehört zu den Top-Adressen im deutschen Nachwuchsfußball. Zahlreiche Profispieler wurden und werden als Kinder und Jugendliche bei den Junglöwen ausgebildet. Darunter eine Reihe von späteren A-Nationalspielern und auch in den Junioren-Nationalteams des DFB stehen regelmäßig junge Talente des TSV 1860 München.

Nun will auch der TSV Schwabmünchen Teil dieses Erfolgskonzepts werden. Die Kooperation zwischen dem Nachwuchs-Förderzentrum Schwabmünchen und dem Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München sieht eine enge Zusammenarbeit im Bereich der Nachwuchsteams vor. Ziel der Zusammenarbeit der beiden Vereine ist die sportliche und strukturelle Verbesserung der Ausbildung und Förderung jugendlicher Fußballtalente.

Gemeinsame Veranstaltungen wie Sichtungstage, Freundschaftsspiele, Turniere, Trainingseinheiten oder Trainerfortbildungen sollen die bestmögliche Entwicklung jugendlicher Talente ermöglichen. Außerdem wurden kurzfristige Wechselmöglichkeiten zwischen beiden Vereinen sowie eine gemeinsame Nutzung der Vereinsressourcen vereinbart.

Manfred Paula, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums der Löwen, zeigt sich von der Entwicklung des Schwabmünchner Nachwuchs überzeugt: „Im Zuge der Umsetzung unseres Partnervereinskonzeptes haben wir uns intensiv mit der Jugendarbeit beim TSV Schwabmünchen beschäftigt und konnten erkennen, dass der Verein im Nachwuchsbereich sehr zielgerichtet und nachhaltig arbeitet und eine interessante Entwicklung nimmt. In der Zusammenarbeit mit dem Nachwuchs-Förderzentrum in Schwabmünchen sehen wir eine ausgezeichnete Möglichkeit, unsere Ziele im Bereich der Talentsichtung konsequent weiter zu verfolgen und unser Netzwerk in Richtung Bayerisch-Schwaben und das Allgäu zielführend zu erweitern. Wir freuen uns auf die Partnerschaft, über die wir an erster Stelle gewährleisten wollen, dass jedes Talent seinem Entwicklungsstand entsprechend optimal gefördert wird.“

Schwabmünchens Abteilungsleiter Germar Tiehle ist stolz auf die Partnerschaft: „Wir als TSV Schwabmünchen freuen uns sehr auf diese Partnerschaft mit den Löwen. Ein großer Dank geht an die Verantwortlichen der Löwen, die uns diese tolle Zusammenarbeit ermöglichen. Diese Partnerschaft zeigt uns aber auch, dass wir als Ausbildungsverein in der Nachwuchsförderung auf dem richtigen Weg sind. Wir freuen uns, dass wir mit dieser neuen Partnerschaft das Interesse talentierter Fußballer in und um Schwaben wecken werden."