Schwabmünchen hat Auftaktniederlagen gut verkraftet

Nachdem es zum Vorbereitungsauftakt zwei derbe Klatschen gab, ist der TSV Schwabmünchen nun in der Spur. Nach zwei Siegen gegen Bezirksligisten folgte eine knappe Niederlage gegen Regionalligabasteiger Rain. Am Mittwoch steht der letzte Test an

Der Auftakt des TSV Schwabmünchen in die Saisonvorbereitung sah auf dem ersten Blick wenig verheißungsvoll aus. Gegen die U23 des FC Augsburg hieß es am Ende 1:11, den den Top-Bayernligisten Landsberg lautete das Ergebnis 1:7. Aber beide Gegner kamen auch aus höheren Ligen und waren in der Vorbereitung schon weiter.

Mittlerweile läuft es für Schwabmünchen besser. Beim Bezirksligisten Meitingen gab es einen 5:1-Erfolg. Auffallend dabei, dass sich fünf verschiedene Spieler - Moritz Willis, Marco Schneider, Maik Uhde, Luis Schäffler und Emilio Tomac - in die Torschützenliste eintragen konnten. Auch gegen Kaufbeuren (ebenfalls Bezirksliga) konnten die Schwabmünchner einen Erfolg feiern. Mit 5:3 (Tore: Willis, Köhler (2), Müller und ein Eigentor) ging die Partie an Schwabmünchen. Gegen die Allgäuer zeigten die Kahric-Schützlinge defensiv nochmals den einen oder anderen Wackler.

Dies hat sich beim Testspiel am vergangenen Samstag in Rain verbessert. Zwar ging das Spiel mit 1:0 an den Regionalligaabsteiger, aber Schwabmünchen zeigte vor allem im Spiel nach hinten eine gute Leistung. "Es war ein gutes Testspiel und ich bin mit der Leistung zufrieden. Es war eine Steigerung zu den Spielen zuvor", so Kahric.

Am Mittwoch steht das letzte Vorbereitungsspiel an, Gegner ist ab 19 Uhr die SpVgg Lagerlechfeld.