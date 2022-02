Schwabmünchens neuer Trainer ist voller Zuversicht

Plus Trotz schwerer Ausgangsposition glauben die Schwabmünchner Bayernliga-Fußballer an den Klassenerhalt. Der Abschluss der Vorbereitung war versöhnlich.

Die Reihenfolge bei den Ergebnissen der Vorbereitungsspiele des Schwabmünchner Bayernligateams lässt hoffen – auch weil das Bild sich in gewisser Weise mit dem Plan des neuen Trainers Florian Fischer deckt. Denn der hatte zwei Baustellen im Schwabmünchner Spiel ausgemacht. Zum einen die Defensive. "Die Mannschaft hat zu viele leichte Gegentore bekommen. Die meisten kamen zustande, weil sie im Spielaufbau zu ungeduldig war", blickt Fischer auf die verkorkste Hinrunde zurück.