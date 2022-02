Fußball

vor 33 Min.

So geht Bayernligist TSV Schwabmünchen in die neue Runde

Der derzeitige Situation ist für Werner Muth, Teammanager der Schwabmünchner Fußballer, nicht einfach. Der Auftakt in die Rückrunde ist verschoben. Potenzielle Neuzugänge sind noch nicht in Sicht.

Von Christian Kruppe

