TSV Bobingen braucht dringend einen Dreier

Der TSV Bobingen wartet immer noch auf den ersten Sieg in der Landesliga. Nach drei Unentschieden in den ersten fünf Spielen soll der am Samstag gegen Durach her.

Nach der anstrengenden Englischen Woche, mit dem Abschluss in Karlsfeld am Freitagabend unter Flutlicht, hatte die Elf von Sebastian Jeschek jetzt eine ganze Woche Zeit, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten. In fünf Landesligaspielen hat die Mannschaft dreimal nicht verloren. Aber leider auch noch keinen Dreier eingefahren. So steht der Aufsteiger mit drei Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Mannschaft spielt besser, als es der Blick auf die Tabelle vermuten lässt

Betrachtet man aber die bisherigen Spiele, sieht es nicht aus, als sei der Abstieg vorprogrammiert. Der TSV zeigte viele gute Ansätze und war spielerisch ebenbürtig. Leider brachten die Männer um Spielertrainer Christopher Detke in den bisherigen Partien oft nur eine gute Halbzeit auf den Platz. In Schwabmünchen waren die Hausherren in der zweiten Hälfte stärker als die Bobinger, gegen Unterhaching wurde die erste Hälfte "verschlafen", wie es Kapitän Hüseyin Tomakin ausdrückte. Gegen den zweiten Aufsteiger Aindling war der TSV zu Hause zwar über 90 Minuten die bessere Mannschaft, musste sich am Ende jedoch wieder mit einem Unentschieden zufriedengeben. Das Remis beim Aufstiegsaspiranten in Karlsfeld vergangenen Freitag war zwar hart erkämpft, aber sicherlich nicht unverdient.

Gegen Durach soll endlich der erste Sieg her

Während sich Abwehr und Mittelfeld der Bobinger als reif für die Landesliga präsentieren konnten, läuft es in der Offensive noch nicht rund. Der Weggang des 24-Tore-Mannes Florian Gebert zum Regionalligisten FC Augsburg II tut weh. Das Angriffsspiel des Bezirksligameisters muss zwangsläufig umgestellt werden. Das braucht naturgemäß Zeit. Die steht aber nur bedingt zur Verfügung, will man den letzten Tabellenplatz möglichst schnell verlassen. Es sollte also am kommenden Samstag dringend gewonnen werden.

Allerdings kommt mit dem VfB Durach ein Liga-Schwergewicht nach Bobingen. In ihren fünf Spielen konnten die Allgäuer zweimal gewinnen und ein Unentschieden erreichen. Zwei Spiele gingen allerdings auch verloren. Vor allem die Niederlage gegen den TSV Aindling am letzten Spieltag sollte den Bobinger Kickern Hoffnung geben. Denn jenen TSV Aindling hatten die Bobinger im Heimspiel klar dominiert. Viel wird davon abhängen, ob es der Detke-Elf gelingen wird, mehr Torgefahr auszustrahlen als in den bisherigen Partien. Während der TSV Bobingen insgesamt nur fünfmal einen Torerfolg bejubeln durfte, musste der Tabellenfünfte aus Durach bisher nur sechs Gegentreffer hinnehmen. Das sieht also nicht nach einem Aufbaugegner für die Bobinger Angreifer aus. Doch die Moral ist an der Hoechster Straße intakt. Das zeigte der aufopferungsvolle Kampf in Karlsfeld. Der TSV Bobingen wird sicher alles tun, um endlich als Sieger vom Platz zu gehen.

Das Spiel gegen den VfB Durach beginnt am Samstag, 19. August, um 14 Uhr im Siegmundpark in Bobingen.

