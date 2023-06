TSV Schwabmünchen: Auch im zweiten Test gibt's eine Packung

Auch im zweiten Vorbereitungsspiel bekommt der TSV Schwabmünchen eine Packung. Gegen den TSV Landsberg hieß es am Ende 1:7.

Nach der 0:11-Niederlage gegen die U23 des FC Augsburg sollte es für den TSV Schwabmünchen gegen Landsberg besser werden. Diese Vorgabe wurde nur in wenigen Teilen erfüllt. So gelang den Gastgebern gegen den Bayernligisten bei der 1:7-Niederlage immerhin ein Tor durch Neuzugang Marco Schneider. Der Außenspieler kam in der vergangenen Woche von Schwaben Augsburg und deutete mehrfach an, dass er eine Verstärkung sein kann.

Viel mehr Gutes lässt sich bei den Schwabmünchner jedoch nicht feststellen. Wie gegen Augsburg waren es die individuellen Fehler, die zu den ersten Treffern führten. Wobei der ambitionierte Bayernligist gerade im Spiel nach vorn zeigte, dass er in der kommenden Spielzeit wieder um die Spitze mitspielen kann. Mit schnellem Direktspiel filetierten sie immer wieder die Schwabmünchner Hintermannschaft. Am meisten fiel dabei Daniel Leugner auf, der an fast allen gefährlichen Aktionen beteiligt war dreimal selbst traf.

Schwabmünchen hatte seine beste Phase nach dem 1:2 von Schneider. Da zeigten die Hausherren, dass die Landsberger Defensive bei schnellen Angriffen über die Flügel nicht immer sattelfest war. Schwabmünchens Spielleiter Manfred Bock war mit der Darbietung seiner Mannschaft wenig zufrieden. "Es waren zu viele individuelle Fehler. Aber man muss auch beachten, wer heute gefehlt hat", so Bock. Denn die Schwabmünchner mussten auf die abwesenden Uhde-Brüder, die verletzten Maximilian Aschner und Benedikt Berger sowie den angeschlagenen Fatih Cosar verzichten. "Das ist eine halbe Startelf", relativiert Bock.

Für Schwabmünchen geht es am Samstag beim Bezirksligisten Meitingen (17 Uhr) weiter. Bock ist gespannt, wie sich die Mannschaft "gegen ein Team, das nominell schwächer ist" schlägt.