TSV Schwabmünchen strebt nach oben

Nach einer durchwachsenen Landesligasaison will der TSV Schwabmünchen durchstarten. Schon im Verlauf der Rückrunde wurde der Kader optimiert.

Schwabmünchens Fußball-Boss Germar Thiele fasst die abgelaufene Spielzeit in einem Satz passend zusammen: "Am Ende war ich froh, dass es vorbei war." Nach einem kapitalen Fehlstart brauchte es auch nach dem Trainerwechsel seine Zeit, bis die Schwabmünchner ihr Potenzial abrufen konnten. "Die vergangenen beiden Spielzeiten waren die Hölle für mich", gibt Thiele zu. Doch nun soll es besser werden. Als Ziel für die kommende Saison geben die Verantwortlichen "oben mitspielen" an - wie weit oben bleibt unkommentiert. Damit dies erreicht wird, hat vor allem Rene Ott als Sportlicher Leiter den Kader optimiert. "Wir haben die Lehren aus der Saison gezogen."

Bislang gibt es sieben Neuzugänge

Sieben Neue - ein Abwehrspieler und je zwei Torhüter, Mittelfeldspieler und Angreifer - stehen seit dieser Woche auf dem Trainingsplatz. Allesamt erfüllen sie zwei wichtige Anforderungen: Sie sind aus der Region und passen in den Augen der Verantwortlichen menschlich ins Team. "Wir hatten in der Rückrunde fast ausnahmslos eine Mannschaft auf dem Platz, die auch als Mannschaft aufgetreten ist", so Ott, der sich freut, dass auch Thomas Rudolph weiter beim TSV bleibt. Verlassen haben den TSV die beiden Torhüter Soma Orban (Ziel unbekannt), Elias Reinert (Pipinsried), die Defensivspieler Benedikt Hoppe (Heimstetten), David Rose (Pfersee) und die Offensivakteure Bashar El Fayyad (Türkgücü Königsbrunn) und Orkun Sarici (Ziel unbekannt). Da sich Maximilian Aschner beim letzten Saisonspiel schwerer verletzt hat, sind die Schwabmünchner noch auf der Suche nach einem Offensivspieler - oder wie Ott es formuliert: "Wir schauen uns um." Was nicht immer einfach ist. Denn nach den vergangenen beiden Spielzeiten "hat die Attraktivität des Standorts gelitten", wie es Spielleiter Manfred Bock ausdrückt.

Vorfreude auf Bobingen und Aindling

Besonders freuen sich die Schwabmünchner auf die beiden Aufsteiger Bobingen und Aindling. "Zwei Derbys mehr, das ist auch toll für die Zuschauer", so Manfred Bock. Er hofft auch wieder auf mehr Zuschauer. "Wir werden wieder oben mitspielen, der Kader ist besser und hat mehr Tiefe als im Vorjahr", so Bock. Gespielt wird zu Hause wieder am Sonntag, wobei auch der eine oder andere Freitagabend als Termin vorgesehen ist.

Wer sich ein Bild vom Team machen will, der hat in den nächsten Tagen mehrfach die Gelegenheit. Am Mittwochabend, 28. Juni, ist um 18.30 Uhr der Bayernligist TSV Landsberg zu Gast. Danach folgen Spiele gegen Meitingen (2. Juli, 17 Uhr/A), Kaufbeuren (5. Juli, 19 Uhr/H) und den TSV Rain (8. Juli, 17 Uhr/H). Am 15. Juli steigt das Pokalspiel gegen die U19 des TSV 1860 München, Saisonauftakt ist am Wochenende 22./23. Juli.