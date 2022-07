Über 300 Kinder und Jugendliche beim Turnier in Mittelneufnach

Beim dreitägigen Jugendturnier des TSV Mittelneufnach nahmen 35 Mannschaften teil.

Drei Tage Dauerfußball im Alfred-Leichtle-Stadion mit Rekordbesucherzahl: 35 Mannschaften von den G-Bambinis bis zu den B-Junioren nahmen am 22. Jugendfußball-Turnier des TSV Mittelneufnach teil. Am Schluss waren alle Sieger – Fußbälle, Siegerurkunden und 230 Pokale wurden an die Spieler sowie an die Mannschaften verteilt.

Endlich gab es wieder grünes Licht für das große Jugendturnier in Mittelneufnach. Nach zwei Jahren Corona-Pause leisteten TSV-Jugendleiter Manuel Sattelmayer und sein Team wieder organisatorische Großarbeit, damit die 35 Teams mit über 300 Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 17 Jahren beste Bedingungen an den drei Turniertagen vorfanden und den Sieger in ihrer jeweiligen Altersklasse ausspielen konnten. Auch der Wettergott hatte wohl Lust auf Fußball und sorgte für perfekte Spielbedingungen. TSV-Vorstand Jürgen Vogg zeigte sich schon während des Turniers begeistert vom reibungslosen Ablauf und dem Engagement der zahlreichen Helfer im Hintergrund und dankte allen: "Es ist immer wieder beeindruckend, was hier an diesen drei Tagen passiert und mit wie viel Herzblut jeder dabei ist.“ Gut 60 Personen waren an diesen drei Tagen im Einsatz. Unter ihnen auch Schiedsrichter Manfred Schmid aus Markt Wald, der bei allen 22 Turnieren immer als Referee dabei war. Für seinen jahrelangen „Dauereinsatz“ bedankte sich Jürgen Vogg im Namen aller Sportlerinnen und Sportler mit einem Geschenkkorb.

Am Freitag starteten die G-Bambinis und es war herzerfrischend, dass es in dieser Altersklasse neben Fußball auch mal Schmetterlinge oder andere interessante Dinge am Rand des Platzes zu entdecken gibt. Trotzdem wurde auch leidenschaftlich gegen den Ball getreten und der TSV Fischach setzte sich am Ende als Sieger durch. Am Samstag ging es gleich auf dem Großfeld weiter. Bei den 15- bis 17-jährigen B-Junioren gewann die JFG Singoldtal 2 und bei der etwas jüngeren C-Jugend ging die SpVgg Langenneufnach als Erster hervor. Der dritte und letzte Tag war schließlich sehr gut besucht, denn die D-, E-, und F-Jugendmannschaften waren an diesem Tag im Alfred-Leichtle-Stadion zu Gast. Am Ende setzte sich der SC Eppishausen bei den D-Junioren durch. Der (SG) SV Breitenbrunn war bei den E-Junioren das Maß aller Dinge und die SpVgg Langerringen stand bei der F-Jugend ganz oben.

Bei der Siegerehrung gab es dann schließlich nur noch Gewinner: 230 Pokale für die Kinder der G- bis D-Jugendmannschaften sowie je ein Spielball für die Großfeldmannschaften der C- und B-Jugendteams wurden von den Verantwortlichen überreicht. Ein Dank ging dabei an die gut 30 Sponsoren und auch an die Verbandsschiedsrichter, die die Spiele ehrenamtlich leiteten. Zufrieden blickte nach dem Turniermarathon Manuel Sattelmayer zurück: "Ich denke, nach der langen Pause ist das ganze Turnier wieder tipptopp gelaufen, und wir freuen uns, dass das Turnier auch nach 22 Jahren immer wieder diesen Anklang findet. Vielleicht sind die Bedingungen einfach auch gut – wir verlangen unter anderem kein Startgeld, die Kosten werden von den zahlreichen Sponsoren getragen."

Ergebnisse des Jugendturniers in Mittelneufnach:

Bambini (G-Junioren)

1. TSV Fischach

2. FSV Großaitingen

3. SC Lindenberg

4. SG Schwabegg/Hiltenfingen

5. TSV Ziemetshausen

6. TSV Ettringen

7. VfB Mickhausen

8. SpVgg Langenneufnach

9. SG Mittelneufnach/Walkertshofen

F-Jugend

1. SpVgg Langerringen

2. SG TSV 1863 Kirchheim

3. SG Hiltenfingen/Schwabegg

4. SpVgg Langenneufnach

5. SG Mittelneufnach/Walkertshofen

E-Jugend

1. SG Breitenbrunn

2. SG Walkertshofen/Mittelneufnach

3. SG Balzhausen/Obergessertshausen

4. SG Mittelneufnach/Walkertshofen

5. TSG Thannhausen 2

6. FSV Großaitingen

D-Jugend

1. SC Eppishausen

2. TSV Bobingen 2

3. SG Zaisertshofen

4. SG Walkertshofen/Mittelneufnach

5. JFG Singoldtal

C-Junioren

1. SpVgg Langenneufnach

2. SG SV Mattsies

3. JFG Singoldtal

4. JFG Wertachtal

5. SG Walkertshofen/Mittelneufnach

B-Junioren

1. JFG Singoldtal 2

2. SG TSV 1863 Kirchheim

3. SG TSV Fischach

4. SG SV Mindelzell

5. SG SV Salgen-Bronnen