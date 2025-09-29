Icon Menü
Fußball: Warum im Landkreis-Süden nur Schwabmünchen zufrieden ist

Fußball

Warum nur Schwabmünchen zufrieden ist

Der Landesliga-Spitzenreiter baut den Vorsprung aus, während Bobingen die Tabellenführung in der Bezirksliga abgibt. Einige Teams sind nicht ganz zufrieden.
Von Hieronymus Schneider, Elmar Knöchel und Piet Bosse
    • |
    • |
    • |
    Diego Dragone (graues Trikot) machte viel Druck, aber der Siegtreffer für Türkgücü gelang nicht mehr. Foto: Hieronymus Schneider

    „Wir haben uns die Favoritenrolle verdient“, sagte Emanuel Baum nach dem furiosen 5:0-Sieg des TSV Schwabmünchen gegen Hollenbach. Sein Plan, im September Punkte zu sammeln, ist aufgegangen, denn sein Team hat alle Partien gewonnen und geht jetzt mit neun Punkten Vorsprung in die Spitzenspiele in Jetzendorf und Durach. „Jetzt wollen wir uns weiter absetzen“, sagt Baum. Dabei helfen soll neben der besten Defensive der Liga auch die beste Offensive. Der Doppelpack von Maik Uhde war für den Angreifer der dritte in dieser Saison und schon insgesamt Schwabmünchens achter Doppelpack. Simon Ammann traf zweimal doppelt und Maximilian Aschner, Robin Glöckle und Muhammed Emirzeoglu jeweils einmal. Das sind 16 von 43 Schwabmünchner Treffern. Baum hebt den ausgeglichenen Kader hervor: 2Wir haben eine hohe Leistungsdichte und können viel rotieren.“ er spiele, mache qualitativ einen geringen Unterschied. Mancher Trainer ist saber weniger zufrieden.

