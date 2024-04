Wehringerinnen müssen sich erneut geschlagen geben

Bei kalten und nassen Bedingungen unterlagen die Fußballdamen des FSV Wehringen im Heimspiel dem TSV Buchenberg mit 0:2.

Dabei kam die Heimmannschaft gut in das Spiel, setzte Buchenberg früh unter Druck und vereitelte durch eine geschlossene Teamleistung in der ersten Halbzeit die Chancen der Gäste. Zudem erarbeiteten sich die Wehringerinnen durch Standards und gute Spielzügen mehrere Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden. Somit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach der Pause steigerte der Tabellenzweite aus Buchenberg dann aber den Druck und erzielte in der 49. Spielminute durch Lorena Linhart das 0:1. Nur zwei Minuten nach dem Führungstreffer erhöhten die Gäste durch Diana Busch auf 0:2. Nach den zwei schnellen Gegentreffen fingen sich die Damen des FSV und fanden wieder besser in das Spiel. Für den Kampf und weitere Torchancen konnten sie sich jedoch nicht belohnen. (AZ)