Wer nutzt nun die letzten beiden Spieltage für sich?

Während in der Kreisklasse beide Favoriten straucheln, fallen in der A- und B-Klasse gleich drei Spiele der Topteams wegen Nichtantritt aus.

"Ja, was ist denn da los?", wird sich so mancher Fußballinteressierte nach dem letzten Spieltag gedacht haben. In der Kreisklasse nutzt Kleinaitingen den Bock von Kaufering nicht, Großaitingen und der TSV Bobingen II müssen in der A-Klasse ebenso wie der SV Schwabegg II in der B-Klasse erst gar nicht auf den Platz. Im Allgäu macht es der TSV Mittelneufnach dagegen unglücklich spannend. Und vielleicht ist es im Auf- und Abstiegskampf ja wirklich so, wie Manuel Baum einmal vermutete: "Das Hauptproblem ist der Kopf."

Kreisklasse Augsburg Süd Da hat Kleinaitingen aber eine Steilvorlage aus Kaufering sehr leichtfertig liegen lassen: Nachdem Kaufering im oberbayerischen Duell gegen Hurlach gerade noch ein Pünktchen ergattert hatte, holte auch der FCK gegen Abstiegssorgenkind Untermeitingen ebenfalls nur ein schwaches 1:1. Beide arbeiten anscheinend auf ihr ultimatives Finale gegeneinander am letzten Spieltag hin. Kleinaitingen und Kaufering bekommen am Wochenende vom Papier her machbare Aufgaben: das Team von Johannes Ankermüller bekommt den FSV Wehringen zu Besuch, der wohl froh ist, wenn das Vier-Punkte-Polster auf den Abstiegsplatz reicht und die Saison vorbei ist. Kaufering reist zum wohl um einige Zentnerlasten befreiten SV Untermeitingen. Der SVU sicherte sich nach einem unerwarteten 1:0-Sieg im Nachholspiel gegen Inningen zu 99 Prozent den Klassenerhalt.

Der TSV Fischach konnte zwar im Staudenderby gegen Walkertshofen mit einem 2:2 einen kleinen Achtungserfolg verbuchen, doch der Punkt wird wohl nicht mehr reichen. Womöglich hat der TSV mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten Langenneufnach noch eine letzte theoretische Chance auf den Klassenerhalt, aber am letzten Spieltag wartet mit Haunstetten schon eine dicke Hausnummer. Beim Gastspiel in der letzten Saison gelang Fischach in Langenneufnach ein 8:1-Kantersieg. Bei Walkertshofen scheint schon etwas die Luft aus den Stollen heraus zu sein. Nach einem müden 0:0 in Schwabegg war auch das 2:2 in Fischach keine große Glanzleistung. Gegen Inningen soll nun aber im letzten Heimspiel der Saison noch einmal volle Attacke für einen schönen Saisonausklang geboten werden.

In Ustersbach bereitet man sich schon auf die neue Saison vor. Trainer Werner Dischler hört zum Saisonende auf. Nun konnten die Gelb-Blauen mit Gani Murseli einen namhaften Nachfolger verkünden. Der Ex-Coach vom TSV Neusäß II bringt auch gleich dreifache Verstärkung mit: Malink Benzanech (zuletzt TSV Neusäß II) und Engin Ismail-Retzep (ESV Augsburg) sind bereits spielberechtigt, und Benzanech hat sein Debüt im TSV-Trikot schon gegeben. In der Sommerpause kommt schließlich noch Ismail Ahmed dazu, der Murseli aus der gemeinsamen Zeit beim TSV Neusäß II kennt. Ustersbach fährt am vorletzten Spieltag zur Überraschungsmannschaft Hurlach, die den Tabellenzweiten Kaufering lange Zeit am Rand einer Niederlage hatte, aber dann doch noch den Ausgleich hinnehmen musste. Trotzdem dürften sie mit breiter Brust ihren Gegner aus der Reischenau empfangen. Der TSV Haunstetten hätte schließlich mit einem Sieg gegen Schwabegg noch eine kleine theoretische Aufstiegschance, sollte Kleinaitingen oder Kaufering nicht gewinnen. Spielfrei ist an diesem Wochenende der SSV Margertshausen.

Kreisklasse Allgäu 2 Ärgerlich, wenn du zwei Tore schießt, aber dann nur 1:1 spielst. Und noch ärgerlicher, wenn dir das Eigentor in der 94. Minute passiert. Mittelneufnachs Christoph Kugelmann war der tragische Held beim Spiel in Zaisertshofen, in dem bis zur letzten Sekunde alles für einen weiteren wichtigen Sieg der Neufnacher hindeutete. Da Mitabstiegskonkurrent Bedernau beim Tabellenletzten Dirlewang gewonnen hatte, rutschte die Elf von der Neufnach wieder auf den Relegationsplatz ab. Im Nachholspiel am Mittwochabend gelang der Böck-Elf erneut nur ein 1:1-Unentschieden, und so stehen nun mit Zaisertshofen (10.), Bedernau (11.) und Mittelneufnach (12. Relegationsplatz) drei Teams punktgleich da. Die Staudenelf hat dabei das vermeintlich leichtere Restprogramm. Am Sonntag geht es gegen den Tabellenvorletzten Germaringen II und am letzten Spieltag gegen den Tabellenletzten Dirlewang.

A-Klasse Augsburg Süd Ganz ohne Schweiß holten sich Großaitingen als auch der TSV Bobingen II ihre Punkte am grünen Tisch, da ihre Gegner Reinhartshausen und der SSV Bobingen nicht antraten. Jetzt kann Großaitingen mit sechs Punkten Vorsprung im Heimspiel gegen Lagerlechfeld alles klarmachen. Doch Trainer Thomas Bock tritt noch auf die Bremse – das Spiel muss erst gespielt werden. Bobingen muss dagegen noch auf etwas fremde Hilfe hoffen und natürlich seine Hausaufgabe gegen Klosterlechfeld erfolgreich absolvieren, um sich vielleicht doch noch an der SpVgg Langerringen II vorbeizuschieben. Diese tritt in Gessertshausen an, wo sich in der Rückrunde schon einige Teams die Zähne ausgebissen haben. Gegen Mickhausen konnte die SpVgg ein 0:2 in wirklich letzter Sekunde noch in ein 3:2 drehen. In Mickhausen ist nun Inningen II zu Gast, während Reinhartshausen Türkgücü Königsbrunn empfängt und der TSV Königsbrunn zu Türk Bobingen reist. Spielfrei ist der SSV Bobingen.

B-Klasse Augsburg Süd Auch der SV Schwabegg II bekam die Punkte am grünen Tisch, da sich die Reserve aus Gessertshausen die Reise sparte und nicht antrat. So einfach wird es wohl nun in Großaitingen nicht werden, und die Elf von Stefan Götz muss praktisch siegen, da Verfolger Schwabmünchen III beim 3:0 gegen Großaitingen keine Probleme hatte und dem SVS hartnäckig im Nacken bleibt. Schwabmünchen fährt nun nach Straßberg und sollte eigentlich auch dort siegreich vom Platz gehen. Straßberg konnte sich mit einem 3:2-Sieg in Ustersbach aber wieder etwas Motivation holen, und vielleicht gelingt ja zum Saisonende noch eine Überraschung. Der Tabellendritte Lagerlechfeld III muss am Sonntag in Walkertshofen antreten, Obermeitingen bekommt es mit Ustersbach zu tun, und Kleinaitingen lädt Klosterlechfeld zum Tänzchen. Spielfrei ist der ASV Hiltenfingen.